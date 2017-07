J.D. Power Report 2017 — 18.07.2017 Mit diesen Typen sind Autofahrer glücklich Die zufriedensten Autokäufer sind Kunden von Mitsubishi oder Volvo – das hat der J.D. Power Report 2017 ermittelt. Der Hyundai i30 macht seinen Käufern die wenigsten Probleme.

Die Sieger der Fahrzeugklassen im J.D. Power Report 2017 Klasse Modell Zufriedenheitsindex PP 100 Kleinstwagen Opel Adam 79 Kleinwagen Toyota Yaris 110 Kompaktklasse Hyundai i30 72 Mittelklasse Opel Insignia 114 Oberklasse Mercedes-Benz E-Klasse 126 Kompakt-SUVs Kia Sportage 77

Top 10 der Markenwertung im J.D. Power Report 2017 Platz Hersteller Zufriedenheitsindex PP 100 1 Kia 99 2 Hyundai 105 3 Toyota 109 4 Mitsubishi 113 5 Skoda 114 6 Peugeot 125 7 Nissan 129 7 Opel 129 9 Honda 132 10 Ford 137

Top 50 der Modelle im J.D.Power Report 2017 Platz Modell Zufriedenheitsindex PP 100 1 Hyundai i30 72 2 Kia Sportage 77 3 Opel Adam 79 4 Hyundai i10 80 5 Mitsubishi Space Star 84 5 Peugeot 2008 84 5 Skoda Rapid 84 5 Skoda Yeti 84 9 Toyota Auris 89 10 Opel Mokka 93 11 VW Golf Sportsvan 94 12 Renault Captur 97 13 VW Tiguan 99 14 Audi Q5 109 15 Toyota Yaris 110 16 Seat Leon 112 17 Opel Insignia 114 17 Skoda Fabia 114 19 Skoda Superb 115 20 Renault Twingo 117 21 VW Up 119 22 Dacia Sandero 121 23 Hyundai ix35/Tucson 122 24 Hyundai i20 125 25 Mercedes-Benz E-Klasse 126 26 Renault Clio 129 27 Mazda 3 132 27 Audi Q3 132 29 Ford Focus 135 30 Nissan Qashqai 139 31 Skoda Octavia 141 31 Ford Kuga 141 31 Peugeot 208 141 34 Kia Ceed 143 34 Mini One/Cooper/Clubman/Cabrio 143 36 Ford Mondeo 147 36 Ford Fiesta 147 38 Opel Corsa 152 39 Peugeot 308 155 40 Dacia Duster 157 40 Opel Astra 157 40 VW Polo 157 43 Seat Ibiza 158 44 VW Golf 161 44 BWM X3 161 46 BMW 4er 163 47 Mercedes-Benz CLA 169 48 Fiat 500 170 48 VW Passat 170 50 Mercedes-Benz C-Klasse 172



ie J.D.-Power-Servicestudie CSI (Customer Service Index) 2017 belegt, dass Fahrer der Marken Mitsubishi und Volvo mit den Serviceleistungen ihrer Marken sehr zufrieden sind. Der japanische Hersteller gewinnt in der Volumen-, der schwedisch-chinesische Hersteller in der Premiumwertung. Die Langzeit-Zufriedenheitsstudie VDS (Vehicle Dependability Study) ermittelt das Fahrzeugmodell, mit dem die Besitzer und Fahrer in den vergangenen zwei Jahren die wenigsten Probleme hatten – der Hyundai i30 bereitete pro 100 verkaufter Fahrzeuge nur 72 Probleme. Das ist der Bestwert der diesjährigen Studie mit 63 bewerteten Fahrzeugen.Innerhalb der Fahrzeugklassen verteidigt der Opel Adam seinen Spitzenplatz bei den Kleinstwagen. Im Kleinwagensegment geht die Führung in diesem Jahr an den Toyota Yaris . Die Kompaktklasse bringt mit dem Segmentsieger Hyundai i30 auch gleich den Gesamtsieger hervor. Der Opel Insignia sichert sich den Spitzenplatz in der Mittelklasse. Ein Segment darüber, in der Oberklasse , platziert sich die E-Klasse von Mercedes-Benz oben auf dem Treppchen. Bei den Kompakt-SUVs verteidigt der Kia Sportage seine Top-Platzierung aus dem Vorjahr.J.D. Power ist eine der renommiertesten Marktforschungs-Institutionen der Welt. Gegründet 1968 und benannt nach dem Urheber James David Power III., ist das Unternehmen in Sachen Kundenzufriedenheit eine Institution. Seit 2002 gibt es die jährliche Zufriedenheitsstudie mit Autofahrern auch in Deutschland.Beim J.D. Power Report 2017 wurden rund 14.000 Autofahrer per Online-Interview nach den Erfahrungen mit ihrem Auto befragt. Die Teilnehmer fahren das jeweilige Modell seit etwa zwei Jahren. In die Wertung schaffen es nur Modelle, für die mindestens 75 auswertbare Antworten vorliegen. Um in der Herstellerwertung berücksichtigt zu werden, sind 100 oder mehr Rückmeldungen nötig.Die Fragen in der VDS-Studie des J.D. Power Reports sind in die Kategorien Qualität/Zuverlässigkeit, Attraktivität und Unterhaltskosten unter­gliedert. Alle Bewertungen werden gewichtet und resultieren in einem Ranking, aus dem die Marke oder das Modell mit der geringsten Fehlerhäufigkeit als Sieger hervorgeht. Parallel dazu untersucht die CSI-Studie die Service-Zufriedenheit der Kunden mit ihrem Vertragshändler. Die Grundlage für den Indexwert, aus dem sich die Rangfolge zusammensetzt, sind Noten in fünf Kategorien – von der Fahrzeugannahme bis zur Servicequalität.Die Autohersteller profitieren von den Ergebnissen für die Produktentwicklung, und die Autofahrer erhalten nützliche Tipps für den Autokauf. Welche Modelle zufrieden machen und welche Hersteller sich gut auf die Kundschaft einstellen – wer das weiß, kauft besser.