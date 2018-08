D

er neue Lada 4x4 kommt! Nach über 40 Jahren! Auf der Motor Show in Moskau (29. August bis 9. September 2018) zeigt der größte russische Hersteller eine Studie . Und was für eine! Das Concept ist modern gezeichnet, Parallelen zum Niva lassen sich trotzdem erkennen. Das ist ganz bewusst so, denn das Showcar könnte einen Ausblick auf den kommenden Niva geben. Die Lada-Studie wirkt bullig und erinnert von den Abmessungen her etwas an den Dacia Duster. Die Front trägt den markentypischen X-förmigen Kühlergrill mit großen silbernen Kunststoffeinsätzen. Die Lufteinlässe sind dazu vergleichsweise klein. Am unteren Ende der Stoßstange ist ein silberner Unterfahrschutz zu sehen.