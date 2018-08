ie Russen überraschten bei ihrer WM. Da hatte man einen Haufen gedopter Hallodris erwartet und dann das: solide Technik und guter Zusammenhalt. Wie im Fußball können auch beim Autokauf die einfachen Dinge zählen. In Zeiten überkandidelter Elektronik und fragwürdiger Fortschritte bringt Lada einen Kombi , der alles mitbringt fürs Mobilsein – nicht mehr, nicht weniger.

Optisch okay: Der englische Designer Steve Mattin hat dem Vesta SW ein funktionales Blechkleid verpasst.

So kommt der Vesta SW erst mal anstandslos durch den Augen-TÜV. Der englische Designer Steve Mattin, der vielen Mercedes und Volvo Profil gab, zeichnete gefällige Linien mit hohem Nutzwert. Da öffnen die Türen weit, die Heckklappe fast zu hoch. Auch im Cockpit herrscht angenehme Ordnung. Kein Wunder, es gibt herzlich wenig zu sehen: nur analoge Anzeigen, Klimaautomatik und ein simples Radio mit einem Display, das so grobpixelig ist wie im letzten Jahrtausend. Immerhin lässt sich – Achtung, Neuzeit! – ein Handy koppeln. Das ist der Standard eines gebrauchten Golf, du stellst weder Navi noch Fahrprogramme ein, aber so viel Reizarmut kann wohltuend entspannen. Allerdings täten längere und weniger schweißtreibende Sitzpolster gut. Viel Platz auf der Rückbank und im Kofferraum wird den Familien gefallen, die solide Verarbeitung allen, die noch die stinkenden Plastik-Lada von früher kennen.