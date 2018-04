Mazda CX-5: Gebrauchtwagen-Test

Worum geht es eigentlich? Es geht um teure Schäden am 2.2-Dieselmotor, die sich aus einer fatalen Kettenreaktion ergeben. Der eigentliche Verursacher ist ein japanischer Zulieferer, dervon 2011 bis zum Oktober 2013 Nockenwellen schickte, deren Laufbahnen nicht zur Härte der auf ihnen liegenden Kipphebel passten. Die Folge: Materialabrieb an den Nockenwellen trotz korrekter Ölschmierung. Der metallene Abrieb mogelt sich durch den Ölfilter, verstopft Bohrungen der Unterdruckpumpe für den Bremskraftverstärker und ruiniert mit der Zeit das Lager des Turboladers. In der Folge schleifen irgendwann die Schaufeln der Abgasturbine am Gehäuse. CX-5-Besitzer mit feinem Gehör können den Beginn des Turboexitus durch typische Sirrgeräusche im Bereich von 2500 Motorumdrehungen erkennen, zuweilen verbunden mit Leistungsverlust.tauschte ohne Wenn und Aber Nockenwellen, Turbolader und Unterdruckpumpen aus.

Fair: Auch nach Ablauf der Garantie hat Mazda defekte Motoren und Turbolader repariert und nötigenfalls ausgetauscht.

Doch es gab weitere Probleme am Dieselmotor. Schuld daran ist ein Phänomen, das auch zahlreiche Dieselmotoren mit geregelten Rußfiltern anderer Hersteller quält: die Motorölverdünnung. Sie entsteht durch Dieselkraftstoff, der durch überdosierte Regenerierungsphasen des Rußfilters in das Motoröl gelangt und die Schmierfähigkeit des Öls torpediert. Dazu kommen im Falle des Mazda-Dieselmotors noch defekte Dichtungen an den Common-Rail-Injektoren, die zu Rußklumpen im Öl führen und diese wiederum zu Turbo- und Motorschäden infolge Schmierungsmangels. Während andere Hersteller in solchen Situationen zögern und zaudern, gingdie Probleme konsequent an: Betroffene Motoren und Turbolader wurden auch nach Ablauf der Garantie repariert, nötigenfalls ausgetauscht, notfalls mehrfach. Unsere erneute Befragung unter den CX-5-Besitzern zeigt, dass die Konsequenz vonErfolg hatte – in zweifacher Hinsicht. Zum einen gibt es seit 2014 kaum mehr Beschwerden über Dieselmotorschäden durch defekte Nockenwellen oder Injektorendichtungen. Zum anderen verhinderte der offene Umgang vonmit diesen Motorproblemen weitgehend einen Vertrauensverlust der Kunden.Das sieht man an nackten Zahlen: Vor einem Jahr waren 88 Prozent der CX-5-Besitzer mit der Arbeitsleistung der Mazda-Werkstätten zufrieden. Das ist ein überdurchschnittlicher Wert, ebenso wie die 61 Prozent, die sich wieder einen CX-5 kaufen würden. Und wie sieht's heute aus? Noch besser: Die Zufriedenheitsquote mit den Werkstätten ist sogar noch leicht gestiegen: von 88 auf 90 Prozent. Das trifft auch auf die Wiederkaufsquote zu, die sich um 3 auf 64 Prozent verbesserte. Das Mazda-Beispiel sollte also bei anderen Herstellern Schule machen. Denn es zeigt, dass man Fehler durchaus machen darf; man muss nur offen damit umgehen und Abhilfe schaffen.