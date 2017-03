Mercedes C-Klasse: 400.000-Kilometer-Dauertest — 03.03.2017 Der ewige Benz Unser Mercedes C 180 schafft die zehnte Erdumrundung – bildlich gesprochen. Und das bei bester Gesundheit und (fast) ohne Ermüdungserscheinungen. Der Unkaputtbare im 400.000-Kilometer-Dauertest.

A

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mercedes C-Klasse

Tops und Flops: Die komplette Dauertest-Rangliste

Die Liste der Mängel und Reparaturen ist sehr übersichtlich



Schon die 300.000-Kilometer-Marke erreichte der Benz ohne größere Probleme. Der Weg zur 400.000 war fast schon langweilig. Technische Daten: Mercedes C 180 K Motor Bauart/Zylinder Vierzylinder, Kompressor Hubraum 1796 cm³ kW (PS) bei U/min 115 (156)/5200 Nm bei U/min 230/2500 Höchstgeschwindigkeit 223 km/h Getriebe/Antrieb Sechsgang/Hinterrad Leergewicht/Zuladung 1402/568 kg Kofferraumvolumen 475 l Anhängelast gebr./ungebr. 1700/740 kg Tankinhalt/Kraftstoffsorte 66 l/Super Verbrauch/Abgas CO2 (EU-Mix) 7,4 l – 177 g/km Dabei muss man wissen, dass es sich um ein extrem rares Exemplar des Typs W 204 handelt: ein C 180 Kompressor , aber ohne Extras. Einzige Ausnahme ist das kleine Navi Audio 50 APS. Und das hätten wir uns schenken können. Eine Ameise mit Tinte an den Füßen ist zielführender. Was geschah seit dem Etappenziel bei Kilometer 300.000 , das die C-Klasse (abgesehen vom kostspieligen Tausch des Katalysators) ohne besondere Vorkommnisse erreichte? Nicht viel, zumindest nichts Gravierendes. Die Liste der Mängel und Reparaturen ist so aufregend wie das Mittagsprogramm im TV. Höhepunkte, auch bei den Kosten, waren die dringend notwendige Erneuerung der Steuerkette inklusive Nockenwellenversteller sowie ein neuer Anlasser. Ansonsten ein paar Leuchtbirnen, frische Bremsen, eine neue Frontscheibe (Steinschlag). Und dann ein Missgeschick, für das unser Benz gar nichts konnte: Beim Rückwärtsfahren mit geöffneter Fahrertür übersah ein Kollege nach einem aufreibenden Arbeitstag eine Betonsäule im Parkhaus – die Tür knallt mit voller Wucht dagegen, bohrt sich in Richtung Kotflügel. Die Reparatur bedeutet beinahe den wirtschaftlichen Totalschaden. Doch AUTO BILD gibt den Benz nicht auf.

Im Überblick: Alle Tests zur Mercedes C-Klasse

Der C 180 geht rüstig ins zehnte Jahr



Schau genau: Auch unter den Verkleidungen lauern keine bösen Überraschungen.

Neun Jahre C-Klasse im Dauertest Diese Kosten sind angefallen: Versicherung und Steuern 12.246 Euro 16 Wartungen gemäß Hersteller/Serviceanzeige 7502,95 Euro 38.762 Liter Super = Realverbrauch 9,6 l/100 km über die Gesamtstrecke 52.328,7 Euro 130 Liter Motoröl Nachfüllbedarf = 0,3 l/1000 km 3179,95 Euro 7 Sätze Reifen (195/60 R 16, verschiedene Marken) 3497,20 Euro Reparaturen: Diverse Glühlampen 273,54 Euro Sieben Bremsinstandsetzungen 3581,36 Euro Zweimal Frontscheibe ersetzt 1834,84 Euro Scheibenwischer, Tire-Fit etc. 568,29 Euro km 206.438: Kombischalter ersetzt 529,34 Euro km 209.883: Gaspedal ausgetauscht 295,76 Euro km 255.157: Scheibenwaschdüsen ersetzt 267,44 Euro km 270.598: Katalysator samt Lambdasonden ersetzt 1760,48 Euro km 286.172: Regler getauscht, Software-Update für Motorsteuergerät 434,62 Euro km 312.993: Gelenkwellenscheibe ersetzt 437,12 Euro km 362.347: Steuerkette inklusive Nockenwellenversteller getauscht 1683,54 Euro km 395.083: Anlasser getauscht 635,74 Euro km 397.846: Kühlwasserthermostat getauscht 136,46 Euro Total: 91.193,33 Euro = 23 Cent/km

Mercedes C-Klasse im 400.000-Kilometer-Dauertest zur Galerie

Lars Busemann Fazit Unser C 180 ist mehr als ein gewöhnlicher Dauertestwagen. Er ist ein Statement gegen die Wegwerfgesellschaft. Er zeigt, wie lange ein Auto selbst unter harten Testbedingungen halten kann – bei regelmäßiger Wartung. Vertragswerkstätten der Hersteller sind zu teuer, holen Sie sich Angebote freier Werkstätten, die qualitativ oft vergleichbar, aber erheblich günstiger sind. Wir melden uns wieder – bei 500.000 Kilometern.



ndere in diesem Alter bekommen den Gnadenschuss. Oder, wahrscheinlicher, sie werden in den Nahen Osten entführt, nach Beirut zum Beispiel, wo sie als Taxi schuften müssen. Bis sie irgendwann zusammenbrechen – klassisches Mercedes-Schicksal. So gesehen hat es unsere C-Klasse ja wirklich gut: Wir schätzen sie, und wir kümmern uns um sie, schließlich gehört sie nach fast zehn Jahren zu den Urgesteinen im AUTO BILD-Team. Und dafür revanchiert sie sich: Sie fährt und fährt. Erst mit "WL" im Kennzeichen, jetzt als echte Hamburgerin. Inzwischen sind es 400.000 Kilometer. Dabei lehrt sie uns unentwegt, wie wenig es braucht, um glücklich zu sein – da assistiert keiner, da gibt es kein Multimediagedöns, da sitzt du auf stoffbezogenen Basissitzen und fährst auf 16-Zoll-Rädern aus Stahl. Und? Schmälert der Verzicht das Fahrvergnügen? Nicht die Bohne, schwören fast alle Benz-Benutzer.Aber eine kleine Frischzellenkur, das lässt sich nicht verheimlichen, ist nun angebracht. Wir gönnen dem Oldie neue Stoßdämpfer, zum ersten Mal in seinem langen Leben, lassen den leicht durchgesessenen Fahrersitz aufpolstern, tauschen die Fahrertür und geben ihn zum Aufbereiter, der soll ihn herausputzen. Das hat sich unsere C-Klasse verdient. Zumal sie während der letzten 200.000 Kilometer im Schnitt mit nur 50 Euro/1000 km für Reparaturen auskam. Wird unsere C-Klasse die halbe Million knacken? Ja, da sind wir sehr zuversichtlich. Und freuen uns schon mal drauf.