Mercedes GLE W167 (2018): Vorschau und Erlkönig — 21.03.2017 Alles neu beim Mercedes GLE Der aktuelle Mercedes GLE ist noch eine modifizierte M-Klasse, sein Nachfolger wird ein richtig neues Auto. AUTO BILD hat erste Infos zu Preis, Marktstart und Technik.

Das Cockpit des GLE mit den beiden großen Bildschirmen nimmt Anleihen bei der E-Klasse.

Autoren: Georg Kacher, Katharina Berndt

achdem Mercedes mit GLC und GLE Coupé die letzten Lücken im SUV-Programm geschlossen hat, werden jetzt die bekannten Modelle renoviert. Den Anfang macht 2018 der neue GLE – so heißt die M-Klasse seit dem Facelift 2015. Erlkönigfotos zeigen: Das Design erinnert an den GLC mit der für das größere Modell typischen C-Säule. Die Außenabmessungen bleiben fast unverändert, längerer Radstand und breitere Spur schaffen mehr Platz im Innenraum. Gezielter Leichtbau senkt das Gewicht um rund 150 Kilogramm, das gegen Aufpreis luftgefederte Fahrwerk soll den Komfort spürbar verbessern. Möglicherweise spart Mercedes aus diesem Grund auch den Allradantrieb ein, so macht es BMW beim ärgsten Rivalen, dem X5, schließlich auch.Die Palette der Komfort-Extras entspricht der E-Klassse. Auch die Sitze in Reihe zwei können verstellt, belüftet, beheizt und mit Massagefunktion ausgestattet werden. Mercedes will die elektrische Reichweite des Plug-in GLE von 50 auf 100 Kilometer ausbauen. Dazu wird es einen Vierzylinder und einen Sechszylinder in Verbindung mit einem 90-kW-Elektromotor geben. Ein Comeback feiert der Dreiliter-Reihensechszylinder, der als Diesel mit 272 und 340 PS sowie als Benziner mit 267 und 435 PS angeboten werden soll. Den V8 gibt es nur noch in der AMG-Variante mit bis zu 640 PS. Der AMG GLE 43 kommt mit Reihensechszylinder statt V6. AUTO BILD rechnet mit einem Einstiegspreis von etwa 55.000 Euro.