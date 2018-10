Die Endrohre erinnern an die des AMG GT Viertürers. Der Diffusor fällt sehr groß aus.

Die Versuchsfahrzeuge sind bei den letzten Abstimmungsfahrten nicht mehr ganz so stark getarnt wie bislang. Die Linienführung deckt sich weitgehend mit der des normalen GLE. Trotz der Tarnfolie kann man eindeutig erkennen, dass der GLE 63 einen massiven Kühlergrill bekommt. Wahrscheinlich werden die Schwaben auch bei ihrem Power-SUV auf den "Panamericana"-Grill setzen, der sich schon beim GLC 63 bewährt hat. Außerdem wird die Front von zwei großen Lufteinlässen in der Schürze geprägt. Die Schweller des SUVs könnten markanter als die des zivilen GLE werden. Über das Heck lässt sich noch nicht viel sagen, der beklebte Prototyp wirkt bis zur Schürze wie das Serienmodell. Die eckigen, AMG-typischen Endrohre erinnern allerdings an die des AMG GT Viertürers und werden 2019 wahrscheinlich auch so in Serie gehen. Die neuen Bilder zeigen außerdem einen massiveren Diffusor in der Stoßstange des 63er-Modells. Im Innenraum zieht vermutlich das markeneigene und hochmoderne Infotainmentsystem MBUX ein – wie beim normalen GLE.