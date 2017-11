Peugeot 3008/Seat Ateca/Skoda Karoq: Test — 09.11.2017 Der Karoq kann's! Karoq heißt das neue Kompakt-SUV von Skoda. Leicht wird es nicht für ihn, im ersten Test trifft er auf Seat Ateca und Peugeot 3008.

Der Karoq hat ordentlich Platz und ist variabel



Im Peugeot gefällt vor allem der harmonische Antrieb



Gelungene Kombination: Der 165 PS starke 1,6-Liter des 3008 harmoniert sehr gut mit der Automatik.





Für den Fahrer ist der Seat die beste Wahl



Klein und stark: Aus seinem 1,4-Liter-TSI holt der agile Ateca die besten Fahrleistungen des Vergleichs.





Fahrzeugdaten Peugeot Seat Skoda Modell 3008 1.6 THP 165 EAT6 Ateca 1.4 Eco TSI DSG Karoq 1.5 TSI DSG Motor Vierzylinder, Turbo Vierzylinder, Turbo Vierzylinder, Turbo Einbaulage vorn quer vorn quer vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 Nockenwellenantrieb Kette Zahnriemen Zahnriemen Hubraum 1598 cm³ 1395 cm³ 1498 cm³ kW (PS) bei 1/min 121 (165)/6000 110 (150)/5000 110 (150)/5000 Nm bei 1/min 240/1400 250/1500 250/1500 Vmax 206 km/h 198 km/h 203 km/h Getriebe Sechsstufenautomatik Siebengang-Doppelkupplung Siebengang-Doppelkupplung Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 235/50 R19 V 215/50 R18 W 215/50 R18 W Reifentyp Continental SportContact 5 Bridgestone Turanza T001 Michelin Primacy 3 Radgröße 7,5 x 19” 7 x 18” 7 x 18” Abgas CO2 129 g/km 125 g/km 123 g/km Verbrauch* 7,3/4,8/5,8 l 6,4/4,9/5,5 l 6,5/4,8/5,4 l Testverbrauch Sportverbrauch** 9,0 l/100 km 10,6 l/100 km 9,8 l/100 km Testrunde*** 7,5 l/100 km 7,6 l/100 km 7,3 l/100 km Sparverbrauch**** 6,8 l/100 km 5,9 l/100 km 5,9 l/100 km Tankinhalt 52 l/Super 50 l/Super 50 l/Super Partikelfilter - - - Kältemittel R1234yf R1234yf R1234yf Vorbeifahrgeräusch 72 dB (A) 70 dB (A) 67 dB (A) Anhängelast gebr./ungebr. 1550/685 kg 1600/680 kg 1500/690 kg Kofferraumvolumen 520-1482 l 510-1604 l 479-1810 l Länge/Breite/Höhe 4447/1841-2098/1624 mm 4363/1841-2078/1601 mm 4382/1841–2035/1603 mm Testwagenpreis 35.150 Euro 31.650 Euro 31.840 Euro * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km (Herstellerangabe); ** 54 km Autobahn, davon 20 km Vollgas; *** Durchschnitt der 155-km-Testrunde von AUTO BILD; **** 101 km Stadt und Land mit wenig Gas

Messwerte Peugeot Seat Skoda Beschleunigung 0–50 km/h 3,5 s 3,3 s 3,7 s 0–100 km/h 9,5 s 8,8 s 9,5 s 0–130 km/h 15,2 s 14,6 s 15,6 s 160 km/h 25,9 s 25,2 s 26,2 s Zwischenspurt 60–100 km/h 5,0 s 4,7 s 4,9 s 80–120 km/h 6,6 s 6,2 s 6,5 s Leergewicht/Zuladung 1494/456 kg 1387/523 kg 1438/491 kg Gewichtsverteilung v./h. 60/40 % 59/41 % 58/42 % Wendekreis links/rechts 10,9/11,0 m 10,7/10,8 m 10,7/10,8 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 36,4 m 36,7 m 36,4 m aus 100 km/h warm 37,2 m 36,0 m 35,7 m Innengeräusch bei 50 km/h 57 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) bei 100 km/h 65 dB(A) 66 dB(A) 66 dB(A) bei 130 km/h 69 dB(A) 69 dB(A) 70 dB(A) Testverbrauch – CO2 7,5 l – 179 g/km 7,6 l – 180 g/km 7,3 l – 173 g/km Reichweite 680 km 650 km 680 km

Dirk Branke Fazit Einstieg nach Maß für den neuen Skoda, der Karoq liegt am Ende ganz vorn. Doch die beiden anderen brauchen sich überhaupt nicht zu verstecken: Der ähnlich geräumige Konzernbruder Seat fährt sich betont agil, und der Peugeot gefällt besonders mit seiner Eleganz.



Autoren: Dirk Branke, Mirko Menke

uf der Wildnis. Yeti, Kodiaq Karoq nennt Skoda seine SUV . Karoq? Ein Kunstwort, gebildet aus den Begriffen für Auto und Pfeil in der Sprache der Ureinwohner Alaskas. Toll, oder? Da verblasst der Yeti, sein knuffiger Vorgänger, regelrecht. Den haben wir immer sehr gemocht, aber irgendwie war er Skoda wohl zu niedlich.Der Karoq kommt jetzt ernsthafter, musterschülerhafter und mit 4,38 Meter Länge auch eine halbe Nummer größer. Die Technik teilt er sich mit dem seit Frühjahr 2016 gebauten Seat Ateca und mit dem VW T-Roc , der noch in diesem Jahr startet. Karoq und Ateca werden bei Skoda in Tschechien gebaut. Mit an den Start geht noch der Peugeot 3008. Auch der ist übrigens nicht allein auf der Welt, der Opel Grandland X sein technischer Bruder. Der Karoq verfügt über ein üppiges Raumangebot, dazu wird Variabilität großgeschrieben: Für 390 Euro Aufpreis liefert Skoda das VarioFlex- Sitzsystem für den Fond. Das sind drei Einzelsitze, die sich klappen, kippen und ausbauen lassen. Baut man den mittleren Sitz aus, lassen sich die äußeren nach innen verschieben, das ergibt dann zwei lässige Einzelplätze. Alles ganz praktisch, und auch der Kofferraum ist mit maximal 1810 Litern (mit ausgebauten Sitzen) der größte. Nachteil: Die Sitze sind sehr zierlich, und durch die ganze Konstruktion schränkt sich das Platzangebot etwas ein.Im Ateca, mit einer ganz normalen und nebenbei sehr bequemen Rückbank, geht es deshalb im Fond luftiger zu. Es gibt spürbar mehr Platz für lange Beine und mehr Luft über dem Scheitel. Allerdings eben keine weitergehende Variabilität, die Rücklehne lässt sich geteilt umlegen, fertig. Der Kofferraum schluckt maximal 1604 Liter. Die klar und modern gezeichneten Ateca und Karoq sehen richtig gut aus, kein Zweifel, doch die auffälligste Erscheinung ist hier der Peugeot mit seinem charmanten Design . Auch die elegante Inneneinrichtung kann sich sehen lassen, die digitalen Instrumente des i-Cockpits (im Allure für 400 Euro, unter anderem mit Duftspender) spielen eine farbenfrohe Show. Vorn bietet der 3008 nur knapp weniger Platz als Skoda und Seat , spürbar enger geschnitten ist aber der Fond, vor allem die Kniefreiheit ist kleiner. Und die Sitzposition unglücklich, man hockt (zu) flach über dem Boden. Wie beim Seat gibt es eine Fernentriegelung für die geteilt klappbare Rücklehne, in das Gepäckabteil passen maximal 1482 Liter.Angetrieben wird der Peugeot von einem 1,6-Liter mit 165 PS, gekoppelt an eine Sechsgang-Wandlerautomatik. Eine gelungene Kombination, die Automatik schaltet sanft und zügig. Der Motor dreht locker, läuft leise, die Fahrleistungen liegen auf einem Niveau mit dem Skoda.Nicht ganz so harmonisch hat Peugeot das Fahrwerk hinbekommen. Der 3008 fährt sich mit dem sehr kleinen Lenkrad zackig, fast zappelig. Die Lenkung vermittelt wenig Gefühl, wirkt synthetisch. Straßenkanten oder Absätze nimmt er durchaus poltrig, Seat und vor allem Skoda federn harmonischer. Den Karoq hat Skoda komfortabler ausgelegt als Seat den Ateca. Mit seiner leichtgängigen und zielgenauen Lenkung fährt sich der Karoq handlich und unaufgeregt. Er hat den neuen 1,5-Liter mit 150 PS unter der Haube. Und der leise und laufruhige TSI geht komplett in Ordnung. Ein Kritikpunkt ist aber geblieben: Das DSG ruckelt noch immer beim Anfahren. Gilt auch für den Seat. Der hat den 1,4-Liter an Bord. Auch keine schlechte Wahl, der TSI dreht entspannt, gefällt mit seinen freundlichen Umgangsformen. Und, Überraschung, den besten Fahrleistungen. Das passt zum Fahreindruck: Der Seat fährt sich eine Spur leichtfüßiger und agiler als der Skoda, federt dabei stramm, aber nie übertrieben hart.Er steht mit Testausstattung für 31.650 Euro in der Liste, den 3008 berechnet Peugeot mit 35.150 Euro. Skoda möchte für den Karoq 31.840 Euro überwiesen bekommen. Das klingt jetzt weniger nach Wildnis als nach Alltag. Und den kann der Karoq.