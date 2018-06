nter den Campern sind Pick-ups mit Wohnkabinen noch Exoten. Dabei vereint die Kombination aus Pick-up und Kabine das Beste aus zwei Welten: die Alltagstauglichkeit und Geländegängigkeit des Pritschenwagens und der trotz kompakter Bauweise großzügige Wohnraum der separaten Kabine. VW Amarok Nissan Navara oder Ford Ranger werden so zum Wohnmobil, in dem zwei Personen auf Reisen komfortabel wohnen können – und das dank Allrad keine Probleme hat, wenn die Route einmal abseits von asphaltierten Straßen führt.

Das Angebot an Wohnkabinen ist mittlerweile groß. Dementsprechend ist die Preisspanne riesig. Von rund 17.000 Euro bis zu mehr als 160.000 Euro ist alles dabei – je nach Ausstattung. Schlafplätze für zwei Personen im Alkoven, Küchenzeile und selbst Bad sind Standard. Die größten Anbieter für Pick-up-Wohnkabinen in Deutschland sind Tischer, Bimobil und Nordstar. So bietet Tischer beispielsweise zehn Varianten für alle gängigen Pick-ups an. Die neuste Wohnkabine Trail 230 S gibt es seit Anfang 2018 für die Mercedes X-Klasse und den. Der Preis: ab 30.908 Euro.