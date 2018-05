Lange Haube, kurze Überhänge. Die seitlichen Lufteinlässe erinnern an den BMW 507.

Solche Probleme waren Friso egal, ihn faszinierte vor allem das Roadster-typische Design von Chris Bangle: lange Motorhaube, kurze Überhänge. Besonders die angedeuteten seitlichen Lufteinlässe, eine Reminiszenz an den BMW 507, weckten sein Interesse. Fast 280.000 Käufer (von 1996 bis 2002) sahen es ähnlich. Mit 13 Jahren war Friso gerade alt genug, um "Goldeneye" (FSK: 12) im Kino zu sehen. Dazu kaufte er sich die Videokassette im Laden. Pierce Brosnan cruist im Film durchs sonnige Kuba. Doch anstatt mit Verve durch die Heide zu düsen, ging es für Friso in den Wald. Schon mit 15 Jahren kraxelte er mit der alten Mercedes G-Klasse des Vaters durchs Gehölz. Drei Jahre später erfüllte sich zumindest der Wunsch nach Unabhängigkeit. Ein weißer Opel Kadett E Caravan (Diesel, 280.000 Kilometer, 57 PS) brachte Friso zur Schule, zum Fußball und zur Bandprobe. Direkt nach dem Führerschein war Autofahren ein Erlebnis, heute ist es für den Familienvater nur noch Mittel zum Zweck. Berufsbedingt pendelt er mit dem Dienstwagen viel auf der Autobahn.

Der Z3 "verlange geradezu nach schnellen Kurven"