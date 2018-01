Skoda Fabia Facelift (2018): Vorschau, Erlkönig — 11.01.2018 Neues Gesicht für den Fabia Skoda erprobt bereits das Facelift des Fabia in den Alpen. Der Kleinwagen bekommt einen Look wie der Superb und neue Motoren.

Härtere Linien sollen den neuen Skoda Fabia sportlicher aussehen lassen.

Anzeige

Probefahrt vereinbaren Jetzt aktuelle SKODA-Modelle testen

Preis, Marktstart und Motoren



Autor: Katharina Berndt

Obwohl der Skoda Fabia erst seit Ende 2014 auf dem Markt ist, sitzt man bei Skoda bereits an einem Facelift . Das wird gerade in den Alpen in Österreich gestestet. Der Kleinwagen bekommt eine komplett neue Front mit einem frecheren Grill, ähnlich dem des Superb. Mit überarbeiteten Scheinwerfern und neuer Stoßstange passt Skoda den Fabia an die sportlichere Linienführung der aktuellen Modelle an. Am Heck ändert sich bis auf eine neue Stoßstange allerdings nichts.Für den Innenraum sind neue Ausstattungen denkbar. Außerdem dürfte ein Update fürs Infotainment drin sein. Mit einem aufpreispflichtigen Kollisionswarner könnte Skoda den Fabia außerdem im Bereich der Assistenzsysteme aufwerten. AUTO BILD rechnet damit, dass der 1,2-Liter-TSI wie beim Octavia durch einen sparsameren Turbomotor mit 1,0 Liter Hubraum ersetzt wird. Bei den Dieseln dürfte der 1,5-Liter-TDI anstelle des alten 1,4-Liter-Motors kommen. Marktstart für das Facelift des Skoda Fabia ist 2018. Der Preis wird voraussichtlich weiterhin bei rund 12.000 Euro liegen.