Volvo V70 III: Gebrauchtwagen-Test

Gravierende Probleme kennt die Baureihe nicht



Treuer Begleiter: Laufleistungen jenseits der 400.000 Kilometer sind keine Seltenheit.

Technische Daten: Volvo V70 III Motor Fünfzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 2400 cm³ Leistung 120 kW (163 PS) bei 4000/min Drehmoment 340 Nm bei 1750/min Höchstgeschwindigkeit 205 km/h 0–100 km/h 10,5 s Tank/Kraftstoff 70 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsstufenaut./Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4823/1861/1547 mm Kofferraumvolumen 574-1600 l Leergewicht/Zuladung 1674/626 kg

316.000 Kilometer Laufleistung: Davon ist wenig zu spüren

Schickes Cockpit mit zu kleinen Tasten. Ärgerlich: die schwere Lenkung und die vielen Kontrolllampen, die eine rasche Wartung fordern.

Autor: Malte Büttner Fazit Volvo zeigt Stehvermögen und hat sich weder unter Ford noch jetzt unter Geely verbiegen lassen. Der V70 vertritt mit seinem steilen Heck die alten Markenwerte und ist als Gebrauchter eine sichere Bank. Zumindest, wenn die Historie stimmt.



eit September 2016 hat sich der Blick auf den Volvo V70 verändert. Da ist nämlich sein Nachfolger, der V90 , auf den Markt gekommen. Der ist länger, breiter, luxuriöser und deutlich teurer. Aber auch größer? Ausgerechnet in der traditionellen Paradedisziplin der Schweden patzt der Neue. Mit einem maximalen Ladevolumen von 1526 Litern unterbietet er seinen Vorgänger um 74 Liter. Demwird im direkten Vergleich zum schicken Lifestyle-auf einmal die Rolle des handfesten Arbeiters zuteil, der noch mit ehrlichen Qualitäten punkten kann.Das war nicht immer so. Die Einführung der intern P24 genannten dritten Auflage des Kombiklassikers rief 2008 auch die Skeptiker auf den Plan. Sie befürchteten, der übermäßige Einsatz von Ford-Teilen, wie der Bodengruppe und diverser Motoren , sei der Sargnagel für den hohen-Qualitätsstandard. Eine Fehleinschätzung, wie sich neun Jahre später zeigt. In den Autobörsen tummeln sich Dauerläufer mit Laufleistungen jenseits der 400.000 Kilometer. Von gravierenden Schwierigkeiten blieb die Baureihe verschont.Unser Testwagen vom Autohaus Carburg in Hamburg ist einer der günstigsten am Markt. Der 2008er 2.4 D soll nur 6990 Euro kosten, hat aber satte 316.000 Kilometer hinter sich. Beim Fahren ist davon nicht viel zu spüren. Die Sechsstufenautomatik sortiert die Fahrstufen weich und ohne Hektik, die Sitze sind noch straff. Statt Klappern dringt nur das stets präsente, jedoch nie nervige Brummen des Fünfzylinder-Diesels zu den Ohren der Passagiere. Ärgerlich sind die zu schwere Lenkung, die eine Überprüfung verlangt, die vielen Kontrolllampen, die eine rasche Wartung fordern, und die fleckigen Stoffeinlagen der hellen Teilledersitze. Keine gute Kombination. Dafür schont den Kofferraum eine praktische Schalenmatte. Sie zeigt, dass der Besitzer wusste, worauf es bei einem echten-Kombi ankommt.