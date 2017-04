VW I.D. Crozz (2017): Vorstellung — 18.04.2017 VWs Elektro-SUV-Coupé In Shanghai zeigt VW eine neue Elektro-Studie: Der I.D. Crozz hat 306 Elektro-PS und 500 Kilometer Reichweite. AUTO BILD hat alle Infos!

Der I.D. Crozz soll üppige Platzverhältnisse bieten und hat vier Einzelsitze.

VW verspricht so viel Platz wie im Tiguan Allspace



Um in den autonomen Fahrmodus zu wechseln, genügt es drei Sekunden auf das VW-Zeichen im Lenkrad zu drücken.

Design erinnert an das Tesla Model X



Die vorderen Türen öffnen im 90-Grad-Winkel, hinten verbaut VW Schiebetüren.

Autoren: Katharina Berndt, Jan Götze

Volkswagen erweitert die I.D.-Familie: Auf der Auto Shanghai (19. bis 29. April 2017) zeigt VW den vollelektrischen I.D. Crozz. Das SUV-Coupé soll in ähnlicher Form 2020 auf den Markt kommen, verspricht VW. Die Eckdaten des I.D. Crozz klingen vielversprechend: zwei Elektromotoren mit einer Systemleistung von 225 kW (306 PS), 500 Kilometer Reichweite, Allradantrieb und vollautonome Funktionen! Die Studie besitzt zwei Elektromotoren mit einer Systemleistung von 225 kW, das sind umgerechnet 306 PS. Damit soll der I.D. Crozz in unter sechs Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Gleichzeitig verspricht VW eine Reichweite von reisetauglichen 500 Kilometern. Die Batterien sollen innerhalb von nur 30 Minuten zu 80 Prozent wieder aufgeladen sein, entsprechende Ladestationen vorausgesetzt.Das Platzangebot des 4,63 Meter langen SUV-Coupés vergleichen die Wolfsburger mit dem des neuen VW Tiguan Allspace . Dank Panorama-Dach mit integrierter Lichtjalousie und fehlendem Mitteltunnel ist der Innenraum besonders luftig gestaltet. Auf dem Lenkrad lassen sich nicht nur die Fahrstufen einlegen, sondern auch der vollautonome Modus aktivieren. Dazu muss der Fahrer das VW-Zeichen drei Sekunden lang drücken. Daraufhin zieht sich das Lenkrad zurück, der I.D. Crozz übernimmt. Neu ist das nicht: Bei den Studien Paris 2016) und I.D. Buzz Detroit 2017) wird das autonome Fahren ebenfalls auf diese Weise gestartet. VW ist davon überzeugt, dass die Technologie spätestens 2025 serienreif ist.Seine Umwelt erkennt das SUV-Coupé wie alle autonom oder teilautonom fahrenden Autos per Laserscanner, Ultraschall, Radar und Kameras. Auf den Fotos scheint es, als hätte die Linienführung des VW Arteon das Design inspiriert. VW beschreibt die Optik als avantgardistisch, für uns sieht der I.D. Crozz aus wie eine Mischung aus Tesla Model X und Faraday Future FF 91 . Typisch Studie sind die gigantischen 21-Zoll-Felgen, die es so nicht in die Serie schaffen werden.