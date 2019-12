Ab Montag, den 16. Dezember 2019, hat Aldi einen E-Scooter zum Kracherpreis von nur 279 Euro im Angebot. Der Maginon eScooter Street One wird dann sowohl in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd erhältlich sein. Außerdem könnte er im Maginon-Onlineshop zum Verkauf stehen ( hier geht's zum Angebot ). Wer interessiert ist, sollte sich sputen: Lidl hatte Ende November bereits einen Scooter im Angebot , als erster Discounter überhaupt. Dieser soll vielerorts binnen weniger Stunden ausverkauft gewesen sein. Und dazu ist der Aldi-Scooter auch noch eine echte Ansage im Preiskampf: Er kostet nochmal 20 Euro weniger als das Angebot der Konkurrenz.

Für 279 Euro steht der Scooter ab dem 16. Dezember in den Aldi-Filialen.

Der Maginon eScooter Street One erfüllt alle Kriterien für die Straßenzulassung – und die ist nötig, damit man ihn legal im Straßenverkehr fahren darf. Darunter fallen unter anderem die Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h sowie Vorderlicht, Rücklicht, Klingel und Kennzeichenhalterung. Die Reichweite ist von Aldi mit acht bis zwölf Kilometern angegeben. In dieser Disziplin rangiert der Aldi-Scooter deutlich unter dem Lidl-Scooter (22 Kilometer). Das dürfte vorrangig am kleineren Akku mit 4,4 Amperestunden liegen. Bei der Bereifung setzt er auf Vollgummireifen (vorne 8 Zoll, hinten 6,5). Mit seinem Gewicht von 11,5 Kilo ist der Scooter im Vergleich zu anderen ein echtes Leichtgewicht. Zum Fahren gibt es drei verschiedene Modi: 7, 11 und 20 km/h.