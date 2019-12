D er Maginon eScooter Street One, so heißt der E-Scooter von Aldi, soll ersten Infos zufolge ab 16. Dezember 2019 für nur 279 Euro in den Läden stehen. Das ist knapp die Hälfte von dem, was für preiswerte Scooter üblicherweise fällig wird (ca. 500 bis 600 Euro) – und dazu noch eine deutliche Ansage an den Discounter Lidl beim Kampf um den günstigsten E-Scooter. Lidl hatte schon im November einen E-Scooter mit Straßenzulassung bei Amazon er Maginon eScooter Street One, so heißt der E-Scooter von Aldi, soll ersten Infos zufolge ab 16. Dezember 2019 für nur 279 Euro in den Läden stehen. Das ist knapp die Hälfte von dem, was für preiswerte Scooter üblicherweise fällig wird (ca. 500 bis 600 Euro) – und dazu noch eine deutliche Ansage an den Discounter Lidl beim Kampf um den günstigsten E-Scooter. Lidl hatte schon im November einen Scooter im Angebot , als erster Discounter überhaupt. Er kostete allerdings 20 Euro mehr. Bisher ist sicher, dass der E-Scooter bei Aldi Süd verkauft wird. Allerdings ist zu erwarten, dass auch Aldi Nord den E-Tretroller im Angebot haben wird.

Eckdaten zum Aldi-Scooter

Aber kann ein so günstiger E-Scooter überhaupt etwas taugen? Die Kriterien für die Straßenzulassung erfüllt der Maginon eScooter Street One immerhin schon mal. Darunter fallen unter anderem die Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h sowie Vorderlicht, Rücklicht, Klingel und Kennzeichenhalterung. Die Reichweite ist mit acht bis zwölf Kilometern angegeben. In dieser Disziplin rangiert der Aldi-Scooter deutlich unter dem Lidl-Scooter (22 Kilometer). Das dürfte vorrangig am kleineren Akku mit 4,4 Amperestunden liegen. Zum Fahren soll es drei verschiedene Modi geben. Zu Gewicht und weiteren Details macht Aldi allerdings noch keine Angaben.

