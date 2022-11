Alfa Romeo wird elektrischer. Die 280 PS starke Plug-in-Hybrid-Variante des Kompakt-SUV Tonale ist für die Marke enorm wichtig, weil sie der erste Alfa mit Stecker ist. Auf einer ersten Ausfahrt konnte AUTO BILD den mindestens 51.000 Euro teuren Teilzeit-Stromer in Norditalien testen.

Gebaut wird der 4,53 Meter lange SUV-Schönling ein paar Hundert Kilometer südlicher, genauer im Werk Pomigliano d'Arco in Kampanien. Als Basis fungiert eine stark modifizierte Version der bereits 2005 eingeführten SCCS-Plattform. Auf ebendieser entstanden bereits Modelle wie der Fiat Punto Evo, aber auch der Jeep Compass

Der Tonale ist ein Plattformbruder des Jeep Compass. Das sieht man dem schicken, eigenständigen Alfa-SUV nicht an.

Die Handlingeigenschaften des Hybrid-Tonale gehen in Ordnung. Geschmacksache bleibt aber die mitunter synthetische Lenkung.

Sehr leise setzt sich der mit einem Aisin-Sechsstufen-Wandlerautomaten (TF-72SD) ausgestattete Tonale in Bewegung. Beim Zusammenspiel des 1,3 Liter großen und 180 PS starken Vierzylinder-Multiair-Benziners an der Vorderachse und des 122-PS-Elektromotors an der Hinterachse ist von dauerhafter Harmonie jedoch keine Spur.