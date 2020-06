Eine Achtgang-Automatik und Allradantrieb mit heckbetonter, markenspezifischer Auslegung sind Serie. Alpina gibt die Sprintwerte für die Limousine mit 3,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h an, der Touring nimmt sich zwei Zehntel mehr Zeit. Bis 200 km/h vergehen 11,3 bzw. 11,9 Sekunden.Als Touring bringt es der B5 wie gehabt auf 322 km/h, was ihn noch immer zum weltweit schnellsten Serienkombi macht.

Die Frontschürze mit größeren Lufteinlässen hilft, das Kühlpaket effizient mit Luft zu versorgen.



Optisch hat sich vergleichsweise wenig getan. Auch am B5 leuchten überarbeitete Scheinwerfer und Heckleuchten mit neuer Grafik.Dezente Anbauteile und Schriftzüge heben den Alpina B5 von normalen BMW 5ern ab, sie wirken gleichzeitig aber weniger martialisch als beim M5. Am Heck ragen die vier runden Endrohre der Klappenauspuffanlage aus der Schürze. Fast schon Pflicht an einem Alpina: die typischen vielspeichigen Alufelgen in 20 Zoll.