um Amazon Prime Day 2021 sind aktuell viele elektrische Kühlboxen für das Auto reduziert. Die praktischen Begleiter, die über den 12V-Stecker mit Strom versorgt werden, sind ideal, um bei heißem Wetter Einkäufe zu transportieren oder auf Ausflügen Lebensmittel und Getränke frisch zu halten. Wer länger unterwegs ist, etwa in einem Camper , und einen "richtigen Kühlschrank" benötigt, der kommt am besten mit einer Kompressor-Kühlbox zurecht. Auch hier gibt es zum Deals-Tag bei Amazon die passenden Produkte. AUTO BILD zeigt die besten Schnäppchen:

Um unterwegs gekühlte Getränke zu haben oder Lebensmittel frisch zu halten, sind elektrische Kühlboxen ideal. Sie haben je nach Bedarf ein Fassungsvermögen um 30 Liter und sind vergleichsweise günstig. Dabei sind sie nicht nur gut isoliert und halten den Inhalt deshalb kühl; sie kühlen auch selbst mithilfe eines Peltier-Kühlelements nach. So schaffen gute Boxen innen etwa 20 Grad kühlere Temperaturen als außen. Zudem sind sie kompakt und tragbar, sodass sie auch mit in den Park oder an den Strand genommen werden können. Bei Amazon gibt es gerade viele Kühlboxen stark reduziert.