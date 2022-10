Am Eingang des Tempo-Tempels steht Gözde Soykan in ihrer schwarzen Windjacke, ein Tablet in der Hand – und lächelt. Die 33-Jährige war bis vor Kurzem noch in der Altenpflege. Dann wollte sie sich verändern.

Jetzt pflegt sie den Kontakt zur Kundschaft eines ... tja, ist das noch ein Autohaus? In Essen hat Mercedes-Traditionshändler Lueg das erste AMG Brand Center Deutschlands eröffnet. Ein eigener Komplex nur für PS-Protze.





Riesige Monitore, nackter Beton, schnieke Lampen, beleuchtete LED-Fassade. Und weil dazu keine Schlips tragenden Verkäufer samt Krawattennadel – wie früher bei Mercedes – passen, steht stattdessen als Gastgeberin Soykan bereit.

Hinter ihr: 1700 Quadratmeter Sport(wagen)halle, Platz für 14 Autos. Quasi die gesamte Palette von Mercedes-AMG ist vertreten. An den meisten hängt allerdings ein Schild mit dem Hinweis: "Schon verkauft!"

Zoom Die Chefs: Benjamin Kaiser und Martijn Storm vor einer Mercedes-AMG G 63 (ab 180.939 Euro).



Für AMG und Lueg ist diese Kathedrale der Kraftprotze Neuland. Rund 20 Mitarbeiter sind ausschließlich für illustre Kunden zuständig, die 2,6-Tonnen-SUV mit V8-Biturbo und 850 Nm Drehmoment kaufen möchten.

Kundschaft: Fußballer, Influencer, Ärzte, Bauunternehmer ...



Zoom "Unboxing your Star" nennt AMG es, wenn Mitarbeiter Orhan Demiri bei der Übergabe das Tuch vom Auto zieht.





Das Image von AMG habe sich deutlich verändert, zum Positiven, heißt es bei Lueg. Nicht zuletzt dank solch aufwendiger Showrooms.

Ins normale Autohaus kommt der Durchschnittskunde 1,5-mal, bis er sein Fahrzeug bestellt.

"Ich habe gerade eine G-Klasse verkauft, die wir zwölfmal umkonfiguriert haben", sagt Verkäufer Alexander Jajkov. Es dauert halt, bis man aus der nackten Kanone ein glanzvolles Geschoss gemacht hat.

Mercedes-AMG SL in der Verkaufsstatistik vorn



Die Nr. 1 in der Verkaufsstatistik ist aktuell der nagelneue Mercedes-AMG SL . Auf Platz zwei folgt der Dinosaurier: der G 63 . Der kommt nicht nur überallhin, er kommt vor allem teurer als alles andere im AMG-Regal. Grundpreis: 180.939,50 Euro. Kann man noch drüber reden?

Zoom Gözde Soykan war vorher in der Altenpflege und im Hotel. Jetzt ist sie Gastgeberin bei AMG, fährt selbst Peugeot.





"Wir laden unsere Kunden lieber zu einem Fahrevent ein", sagt Vorstand Kaiser und lacht. Immerhin: Jedes Auto wird vollgetankt übergeben. Auch wenn das bei bis zu 30 Liter Verbrauch nur ein kurzfristiger Zustand ist.

Das Brand Center will anders sein, sogar über die Handwaschseife auf dem Klo haben sie sich Gedanken gemacht. Und über Speis und Trank: "Ruhrpott-Kohla" und "Pottkorn" stehen jederzeit bereit. Der Kunde soll sich wohlfühlen. Auch der, der nur mal gucken kommt.

Sportsocken mit AMG-Branding



Man muss ja auch nicht gleich ein Auto kaufen. Es gibt auch Sneaker, Handtaschen, Kinderwagen und Sportsocken mit AMG-Branding. Letztere für 17,50 Euro, allerdings ohne Leistungssteigerung.

Zoom 1700 Quadratmeter und Platz für 14 Autos: Das Center ist eines der größten weltweit. Absatzziel: 600 Autos pro Jahr.





Turnschuhe am Verkäufer, dicke Puschen am Auto – natürlich muss da auch die Fahrzeugübergabe irgendwie cooler sein. Das fängt schon beim Namen an: "Unboxing your Star" heißt die Auslieferung. Das klingt irgendwie nach RTL-Zwei-Show.





Und fast genauso viel Tamtam macht Orhan Demiri auch, wenn er im abgedunkelten Raum nach einer rasanten Videoshow den Stoff vom Blech zieht. Der Schlüssel schwebt dann wie von Geisterhand aus einer Säule und dreht sich. So was gibt es sonst nur direkt bei AMG in Affalterbach.

AMG-Werkstatt europaweit einzigartig



Und wenn später mal was am Auto ist? Dafür hat Lueg extra eine AMG-Werkstatt eingerichtet. Die einzige in Europa übrigens, wo man auch den auf 275 Exemplare limitierten Supersportwagen One zur Inspektion vorbeibringen kann. Damit sind zwei Mechaniker dann fünf Tage lang beschäftigt. Kosten? Deutlich fünfstellig. Peanuts beim Auto-Neupreis von drei Millionen Euro.

Zoom Für das AMG Center hat Lueg seinen Standort in Essen aufwendig umgebaut.