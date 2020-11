pple hat ein Patent eingereicht , das beheizte Scheiben schützen soll.Damit würde der Austausch der Scheibe nur noch in Extremfällen oder einem sehr großen Schaden nötig sein. Steinschläge in der Scheibe sind nicht nur nervig, sondern auch gefährlich.

Genau diese Folie will Apple in Zukunft aus einem leitenden Material herstellen. Somit soll es dem Auto möglich sein, selbst zu erkennen, wenn die Scheibe durch einen Steinschlag beschädigt wurde.Die zum Heizen benötigten Heizdrähte können durch eindringendes Wasser korrodieren und so ihre Funktion verlieren. Die Folge: Die gesamte Scheibe muss getauscht werden, obwohl man sie eigentlich noch reparieren könnte.