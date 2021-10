Platz 1 mit 537 von 800 Punkten: Seat Ibiza FR 1.5 TSI. Agil und handlich, dabei trotzdem ausreichend komfortabel und alltagstauglich. Und vor allem nicht zu teuer. Preis: ab 24.900 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 5229 Euro).

Platz 2 mit 519 von 800 Punkten: Audi A1 Sportback 35 TFSI Advanced. Im Prinzip mit den gleichen Stärken wie der Seat, nur feiner – und leider eben auch spürbar teurer. Preis: ab 27.700 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 2970 Euro). Agil und handlich, dabei trotzdem ausreichend komfortabel und alltagstauglich. Und vor allem nicht zu teuer.Im Prinzip mit den gleichen Stärken wie der Seat, nur feiner – und leider eben auch spürbar teurer.

Kleinwagen geht. Die erreichen inzwischen ein Format und eine Reife, die Übersehen unmöglich machen. Bestes und jüngstes Beispiel dafür: der frisch geliftete Seat Ibiza. Das spanische Polo-Pendant sieht heiß aus, bringt verbesserte technische Inhalte mit. Für uns Grund genug, ihn mit seinem feinen Konzernbruder Audi A1 zu vergleichen. Auch der steht auf dem modernen Baukasten MQB-A0. Und auch der wird im spanischen Martorell bei Barcelona produziert. (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet) Die Kleinen nach vorne lassen? Grundsätzlich nett, aber gar nicht nötig. Das erledigen die heutzutage nämlich selbst, zumindest wenn es umgeht. Die erreichen inzwischen ein Format und eine Reife, die Übersehen unmöglich machen. Bestes und jüngstes Beispiel dafür: der. Das spanischesieht heiß aus, bringtmit. Für uns Grund genug, ihn mit seinem feinen Konzernbruderzu vergleichen. Auch der steht auf dem modernen Baukasten MQB-A0. Und auch der wird im spanischen Martorell bei Barcelona produziert.

Im Fond bietet der Ibiza etwas mehr Platz

Seat Ibiza Facelift (2021): Trailer - Kleinwagen - Marktstart - Info Neues Digital-Cockpit im Seat Ibiza Zur Videoseite VW-Knirpse so sieht, ist erst mal beeindruckt. So viel moderner Schick passt also auf wenig mehr als vier Meter – attraktiv. Ist natürlich auch den feinen Ausstattungen, fröhlichen Farben und feisten 18-Zoll-Rädern geschuldet. Der Ibiza rollt in der 150-PS-Variante immer als FR vor, gönnt sich noch die größeren Räder (455 Euro), Desire Rot (650 Euro) und das Design-Paket FR inklusive Tieferlegung um 15 Millimeter (600 Euro). Beim A1 schlagen die Advanced-Ausstattung (1200 Euro), Pythongelb mit schwarzer Dachkuppel (550 + 400 Euro) sowie stilsichere Aluräder (650 Euro) zu Buche. Im Innenraum gelingt dem Seat dann das Kunststück, jeden Millimeter des winzigen Größenvorteils außen auch wirklich in mehr Platz umzusetzen. Herrscht auf den Fahrersitzen noch Gleichstand, messen wir im Fond in allen Richtungen etwas mehr Luft für die Ibiza-Reisenden. Wer die beidenso sieht, ist erst mal beeindruckt. So vielpasst also auf wenig mehr als vier Meter – attraktiv. Ist natürlich auch den feinen Ausstattungen, fröhlichen Farben und feistengeschuldet. Der Ibiza rollt in der 150-PS-Variante immer als FR vor, gönnt sich noch die größeren Räder (455 Euro), Desire Rot (650 Euro) und das(600 Euro). Beimschlagen die(1200 Euro), Pythongelb mit schwarzer Dachkuppel (550 + 400 Euro) sowie stilsichere Aluräder (650 Euro) zu Buche. Imgelingt dem Seat dann das Kunststück, jeden Millimeter des winzigen Größenvorteils außen auch wirklich in mehr Platz umzusetzen. Herrscht auf den Fahrersitzen noch Gleichstand, messen wir imin allen Richtungen

Kleinigkeiten machen den A1 Sportback wertiger

Feiner gemacht: In Details ist der A1 Sportback ein wenig hochwertiger als sein spanischer Konkurrent. ©Olaf Itrich / AUTO BILD Gepäck hat der A1 Sportback das Nachsehen. Doppelten Boden und geteilt klappbare Lehne bringen beide mit, beim letzten Beutelchen muss Audi aber passen. Zwischen 20 und 75 Liter fällt sein Kofferraum kleiner aus. Vorteil Ingolstadt dann allerdings bei Bedienung und Verarbeitung. Wer genau hinsieht, entdeckt einige Details, die der A1 dem Ibiza voraus hat obwohl sie vom gleichen Band laufen. Eine Dämmmatte unter und eine Dichtung vorn an der Motorhaube, zusätzliche Verkleidungen zu den vorderen Radhäusern hin, den feineren Filz im Gepäckabteil, eine stabilere Befestigung des Dämpfers an der Kofferraumklappe über zwei statt nur einen Punkt wie beim Seat und eine Verkleidung des Heckfensterrahmens als Schutz gegen Kratzer durch Kisten und Koffer. Alles Kleinigkeiten, in Summe aber durchaus bemerkenswert. Auch beimhat derdas Nachsehen. Doppelten Boden und geteilt klappbare Lehne bringen beide mit, beim letzten Beutelchen muss Audi aber passen. Zwischen 20 und 75 Liter fällt sein Kofferraum kleiner aus.Wer genau hinsieht, entdeckt einige Details, die der A1 dem Ibiza voraus hat obwohl sie vom gleichen Band laufen. Eineunter und eine Dichtung vorn an der Motorhaube,zu den vorderen Radhäusern hin, den feineren Filz im Gepäckabteil, einedes Dämpfers an der Kofferraumklappe über zwei statt nur einen Punkt wie beim Seat und eineals Schutz gegen Kratzer durch Kisten und Koffer. Alles Kleinigkeiten, in Summe aber durchaus bemerkenswert.

Im Cockpit setzen zwar beide auf reichlich Touch, doch Audi gönnt uns noch einen echten Lautstärkeregler und die logischere Menüstruktur. Außerdem bietet der A1 die feinere Grafik, kann Apple CarPlay sowie Android Auto auch ohne Kabel nutzen, zeigt Google-Karten und nicht nur die aktuellen Staus, sondern dazu auch aktiv die freien Strecken. , doch Audi gönnt uns noch einen echten Lautstärkeregler und die. Außerdem bietet der A1 die feinere Grafik, kannauch ohne Kabel nutzen, zeigt Google-Karten und nicht nur die aktuellen Staus, sondern dazu auch aktiv die freien Strecken.

Die Unterscheide beim Fahren sind marginal

Mit dem 1.5 T(F)SI sind A1 und Ibiza längsdynamisch auf Augenhöhe, der Seat ist allerdings sparsamer. ©Olaf Itrich / AUTO BILD Reifen – alles identisch. So wundert es wenig, dass A1 und Ibiza die 150 PS in nur minimal unterschiedliche Fahrleistungen umsetzen. Auch sonst herrscht Einigkeit: Die 1,5-Liter-Vierzylinder laufen angenehm ruhig, werden bei höheren Drehzahlen aber dröhnig. Wobei der Audi über einen Soundverstärker versucht, dabei eher sportlich als angestrengt zu klingen – Geschmackssache. Den Frontantrieb unterstützt eine elektronische Differenzialsperre, sodass die Kraft meist sehr wirksam umgesetzt wird. Erst bei Nässe scharren beide mit den gripreichen 215er-Gummis. Auch das Siebengang-DSG spielt gut mit, sortiert schnell und unauffällig die Fahrstufen, lässt uns entspannt reisen. Okay, Stadtverkehr und Rangierbetrieb mag der Doppelkuppler eher nicht. Das Anfahren gestaltet sich oft wenig geschmeidig, auf Stop-and-go reagiert das Direktschaltgetriebe zuweilen mit deutlichem Ruckeln. Unterbau, Antrieb und in diesem Fall sogar die– alles identisch. So wundert es wenig, dass A1 und Ibiza die 150 PS in nurumsetzen. Auch sonst herrscht Einigkeit: Die, werden bei höheren Drehzahlen aber dröhnig. Wobei der Audi über einen Soundverstärker versucht, dabei eher sportlich als angestrengt zu klingen – Geschmackssache. Den Frontantrieb unterstützt eine, sodass die Kraft meist sehr wirksam umgesetzt wird. Erst bei Nässe scharren beide mit den gripreichen 215er-Gummis. Auch dasspielt gut mit, sortiert schnell und unauffällig die Fahrstufen, lässt uns entspannt reisen. Okay,Das Anfahren gestaltet sich oft wenig geschmeidig, auf Stop-and-go reagiert das Direktschaltgetriebe zuweilen mit deutlichem Ruckeln.

Beim Preis schlägt der Ibiza den A1 ganz deutlich

Deutlich günstiger: Für den Ibiza im Testtrimm werden 27.775 Euro fällig, für den A1 satte 32.670 Euro. ©Olaf Itrich / AUTO BILD spritsparendes Segeln. Zusammen mit der Zylinderabschaltung, die den TSI vorübergehend in den hörbar raueren Zweizylinder-Modus versetzt, schaffen die Sport-Minis Testverbräuche unter sieben Litern. Das Fahrwerk ist souverän. Straff, hochagil und sicher meistern beide auch wilde Kurvenkombinationen. Auf buckeliger Piste wird trotzdem keine übertriebene Härte spürbar. Die zweistufige Dämpferverstellung halten wir übrigens für überflüssig, der Unterschied ist kaum spürbar. Der Ibiza 1.5 TSI FR startet bei 24.900 Euro, fertig zum Test stehen 27.775 Euro auf der Rechnung – noch okay. Audi verlangt für den A1 Sportback 35 TFSI mindestens 26.150, im Testtrimm sogar 32.670 Euro. Vom Virtual Cockpit bis zu den Sportsitzen fahren dann allerhand Extras mit, trotzdem machen wir erst mal dicke Backen. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Dafür ermöglicht der Automat natürlich. Zusammen mit der, die den TSI vorübergehend in den hörbar raueren Zweizylinder-Modus versetzt, schaffen die Sport-Minis. Das Fahrwerk ist souverän. Straff, hochagil und sicher meistern beide auch wilde Kurvenkombinationen. Auf buckeliger Piste wird trotzdem keine übertriebene Härte spürbar. Diehalten wir übrigens für überflüssig, der Unterschied ist kaum spürbar. Derstartet bei 24.900 Euro, fertig zum Test stehenauf der Rechnung – noch okay. Audi verlangt für denmindestens 26.150, im Testtrimm sogar. Vom Virtual Cockpit bis zu den Sportsitzen fahren dann allerhand Extras mit, trotzdem machen wir erst mal dicke Backen.

Unter anderem auch, weil es trotzdem nur zwei Jahre Garantie gibt. Doch da sind die Spanier keinen Deut besser. Hier würde dem Konzern eine Verlängerung richtig gut zu Gesicht stehen. Nichts zu meckern gibt es dagegen beim Wartungsintervall. Alle zwei Jahre oder alle 30.000 Kilometer/nach Anzeige ruft die Werkstatt. Da sind die Großen meist auch nicht besser.