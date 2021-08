rst vor wenigen Wochen hat. Er setzt, genau wie sein Vorgänger, auf den jetzt schon legendärenund löst den 310 PS starken Audi S3 als Topmodell der A3-Baureihe ab. So viel Leistung gibt es aber nicht zum kleinen Preis: Im Fall desstartet der Sportback, während die Limousine ab 62.000 Euro bei den Händlern steht. Eine ganze Ecke schwächer aber eben auch, den es nur als praktischen Sportback gibt und der vor Abzug aktuell geltender Prämien mindestens. Imzum echten

Wallbox + 100% Ökostrom – exklusives Ladepaket in der AUTO BILD-Edition

Wird auch diese Bedingung erfüllt, gibt es denfür günstige 99 Euro netto. Wem die Laufleistung nicht reicht, der kann gegen Aufpreis auch. Mit 20.000 Freikilometern erhöht sich die monatliche Rate auf 149 Euro netto. Einmalig kommen noch 726,89 Euro netto (865 Euro brutto) für die Bereitstellung hinzu, sodass derDafür bekommen die Kunden einen Kompakten mit bis zu 70 Kilometern elektrischer Reichweite und einer umfangreichen Serienausstattung. Ab Werk an Bord sind beispielsweise: Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Virtual Cockpit, Komfortschlüssel, Lederlenkrad und mehr. Doch das ist noch nicht alles, da es sich bei dem hier angebotenen Neuwagen um ein vorkonfiguriertes Bestellfahrzeug handelt, sind Sonderausstattungen wie Navigation und Infotainment plus, LED-Scheinwerfer , Sitzheizung, Spurverlassenswarnung, Tempomat und mehr bereits in die monatliche Rate einkalkuliert. Die Lieferzeit wird aktuell mit kurzen drei Monaten angegeben.