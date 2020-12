Platz 1 mit 285 von 400 Punkten: Audi S3 Sportback. Ziemlich edel und auch noch ziemlich schnell. Kein echter Racer, aber verdammt vielseitig. Preis: ab 46.303 Euro (Ersparnis bei carwow.de bis zu 5723 Euro). Ziemlich edel und auch noch ziemlich schnell. Kein echter Racer, aber verdammt vielseitig.

Platz 2 mit 283 von 400 Punkten: Honda Civic Type R. Keiner macht auf dem Track mehr Laune. Darunter leidet der Komfort. Preis sehr fair. Preis: ab 37.579 Euro (Ersparnis bei carwow.de bis zu 3145 Euro). Keiner macht auf dem Track mehr Laune. Darunter leidet der Komfort. Preis sehr fair.

Platz 3 mit 280 von 400 Punkten: Mercedes-AMG A 35. Im Prinzip dem S3 recht ähnlich, allerdings ohne besonderen Kick. Und noch mal teurer. Preis: ab 47.432 Euro.

Honda Civic Type R bestenfalls so belebend wie stilles Wasser. Beim kompakten Japaner schlummern unterm riesenhaften Heckflügel nämlich 320 stramme PS. Zudem wurde mit dem aktuellen Facelift die Fahrdynamik verfeinert. Reicht das, um Mercedes-AMG A 35 und den flammneuen Audi S3 Sportback zu überflügeln. Red Bull verleiht Flügel? Mag schon sein. Doch der österreichische Energy-Drink wirkt im Vergleich zumbestenfalls so belebend wie stilles Wasser. Beim kompakten Japaner schlummern untermnämlich 320 stramme PS. Zudem wurde mit dem aktuellen Facelift die Fahrdynamik verfeinert. Reicht das, umund den flammneuenzu überflügeln.

Der Fokus des modellgepflegten Type R liegt auf Sport

Rennstreckenrakete: Der Type R ist ein echtes Tracktool, Fahrkomfort wird nicht so großgeschrieben. ©Sven Krieger / AUTO BILD japanischen Spaßmacher. Und gleich mal ein wenig die Flügel hängen lassen. Trotz Facelift wirkt das Interieur nicht so modern wie bei den deutschen Kollegen. Egal, wir wollen ja fahren. Wo S3 und A 35 grundsätzlich nur mit Siebengang-Doppelkuppler zu haben sind, offeriert Honda immer eine erstklassige Sechsgang-Handschaltung. Der Schalthebel aus kühlem Aluminium flutscht so präzise und auf minimalistischen Wegen durch die Gassen, dass die Gänge fast telepathisch einrasten. Und dann noch diese geniale Sache namens Rev Match. Beim Runterschalten gibt der Type R wie früher die Profirennfahrer Zwischengas. Klingt cool, macht Spaß – und lässt sich natürlich auch abschalten. Mit Gebrüll geht es raus auf die Strecke. Untenrum noch etwas dünn und aus dem Stand klar langsamer als die Allrad-Kollegen will der Zweiliter immer bei Laune, sprich bei Drehzahl, gehalten werden.

dreht wie verrückt, lässt ab 4000 Touren ein fauchendes Ansaugschlürfen hören und stürmt davon Richtung Horizont. Als einziger Fronttriebler hier gibt er sich dabei kaum eine Blöße, schafft bei der Höchstgeschwindigkeit sogar 270 km/h, wo Audi und Mercedes sich mit Tempo 250 begnügen. Kurven mag der Type R ebenfalls ganz besonders. Das dicke Alcantara-Lenkrad fühlt sich stramm an, erfordert geringfügig mehr Kraft als bei den Mitstreitern, zeichnet aber stets eine saubere Ideallinie auf den Kurs. Das sehr steife Fahrwerk und die flachen 20-Zöller stemmen sich mit aller Macht gegen ein Untersteuern, der heiße Civic rödelt fast wie ein Rennwagen beißend durch enge Biegungen und lässt sich kaum nach außen tragen. Mit 1425 Kilogramm bringt er eben fast 200 Kilo weniger auf die Waage als die deutschen Allrad-Athleten. Belohnung: Poleposition mit 1:36,10 Minuten. Kein Problem, das Ding, lässt ab 4000 Touren ein fauchendes Ansaugschlürfen hören und stürmt davon Richtung Horizont. Alshier gibt er sich dabei kaum eine Blöße, schafft bei der Höchstgeschwindigkeit sogar, wo Audi und Mercedes sich mit Tempo 250 begnügen. Kurven mag derebenfalls ganz besonders. Dasfühlt sich stramm an, erfordert geringfügig mehr Kraft als bei den Mitstreitern, zeichnet aber stets eine saubere Ideallinie auf den Kurs. Dasund diestemmen sich mit aller Macht gegen ein Untersteuern, der heiße Civic rödeltbeißend durch enge Biegungen und lässt sich kaum nach außen tragen. Mitbringt er eben fast 200 Kilo weniger auf die Waage als die deutschen Allrad-Athleten. Belohnung: Poleposition mit

Bemerkenswert guter Fahrkomfort im Audi S3

Alleskönner: Audi rüstet den S3 mit allerhand Luxus aus, baut aber auch einen bärenstarken Zweiliter ein. ©Sven Krieger / AUTO BILD eine ganze Sekunde dahinter kommt der neue Audi S3 ins Ziel, den Ingolstädtern ist letzte Rille nicht so wichtig wie Luxus. Und davon gibt es in der Tat reichlich. Kaum ein Komfortleckerli, das dem schnellen S3 fehlt, kaum ein Assistenzsystem, das er nicht zumindest gegen Aufpreis anbietet. Auf der Piste beeindruckt vor allem der bärenstarke Zweiliter. Das Ding liefert immer und überall ordentlich Druck, reißt den feinen S3 in 18,1 Sekunden auf Tempo 200 und findet im hellwachen Doppelkupplungsgetriebe einen nahezu perfekten Mitspieler. Dazu gesellt sich ein bemerkenswert guter Fahrkomfort. Auf rumpeligen Landstraßen und als Alltagsfahrer möchtest du keinen anderen unserer drei Hot Hatches bewegen. Auf der Rennstrecke schon. Denn trotz unzähligen Verstellmöglichkeiten findet der Audi kein Set-up, das so radikal sportlich wäre wie der Civic im R-Modus. Mit 206 km/h schafft der S3 zwar den Topspeed auf dem Contidrom, kommt dank Allrad mit intelligenter Lastverteilung zackig auch aus engen Ecken, die Uhr bleibt aber erst bei 1:37,07 Minuten stehen.

Auf der Zeitenjagd fehlt dem Mercedes der letzte Biss

©Sven Krieger / AUTO BILD Mercedes-AMG. Auch hier großer Luxus und brauchbarer Komfort, auf der Jagd nach der Rundenzeit fehlt aber der letzte Biss. Da hilft auch die volle Elektronikdröhnung mit Track-Pace- und Drag-Race-Funktion nicht, kann über das Drehrad rechts am Lenkrad noch so viel zwischen Glätte, Individual, Komfort, Sport und Sport+ rumgeflippert werden – der Baby-AMG sieht die schwarz-weiß karierte Flagge erst nach 1:37,92 Minuten. Ausdruck davon, dass dem Benz im mittleren Drehzahlbereich ein wenig der Punch fehlt, das Doppelkupplungsgetriebe auch nicht immer und sofort den richtigen Gang trifft und 1620 Kilo erst mal ums Eck gewuchtet sein wollen. Bleibt noch die Frage nach dem Geld. Die gut ausgestatteten Deutschen bewegen sich im Test-Trimm um die 50.000 Euro. Den 320-PS-Civic gibt es tatsächlich schon ab 37.579 Euro, der hier gefahrene GT kommt auf faire 41.575 Euro. Sehr beflügelnd. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich)

Das Fazit: In so einem Kompakten lässt sich schon eine Menge unterbringen. Luxus und Leistung wie im S3, Rasse und Rennfeeling wie im Type R oder Power und Prestige wie im A 35. Die knappen Punktabstände zeigen, dass in diesem Dreikampf am Ende auch der Geschmack entscheidet.