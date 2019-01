Audi A6 Avant: Kaufberatung

L ieben die US-Amerikaner ihren Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Audi A6 ieben die US-Amerikaner ihren Pick-up , die Japaner ihr Kei-Car, so pflegen die Deutschen ein besonderes Verhältnis zu ihrem Kombinationskraftwagen. Hieß er zu Beginn seiner Erfolgsgeschichte im Falle Audi noch 100 Avant und war mehr Schrägheck denn Kombi , ist der A6 Avant , wie wir ihn heute kennen, ein fester Bestandteil unserer Kombi-Kultur. Generation C8 fällt optisch eher mit gezielter Überarbeitung als durch neues Design auf. Im Vergleich zum Vorgänger bietet der Avant rund 35 Liter mehr Platz hinter der zweiten Reihe. In Zahlen bedeutet das 565 Liter bei aufgestellter Rückbank und 1680, wenn jene in die Waagerechte klappt. Der Designer verrät: Ein stärker ausgeformter Dachhimmel und eine steiler stehende Heckklappe ermöglichen den Raumgewinn.

Die Doppelverglasung reduziert die Geräusche auf ein Minimum

Video: Audi A6 Avant (2018) Leichtfüßiger Avant Zur Videoseite Gleiches gilt für die Begegnungsstätte der fünf Passagiere. Nur zwei Zentimeter mehr Breite ermöglichen spürbar mehr Freiraum im Vergleich zum Vorgänger. Gerade im Fond kommen Sie vollends auf Ihre Kosten. Selbst mit 1,97 m (!) sitzen wir formidabel. Da fehlt nur die optionale, 1550 Euro teure Sitzmassage inklusive Lüftung für das sehr bequeme Gestühl von Fahrer und Beifahrer, die wir Ihnen, genau wie die Sitzheizung (380 Euro), wärmstens empfehlen. Wo wir gerade über Empfehlungen sprechen: Gönnen Sie sich die Doppelverglasung für 500 Euro. Sie reduziert gerade im Stadtverkehr die Geräuschkulisse auf ein Minimum und lässt auf der Autobahn selbst bei hohen Geschwindigkeiten Windgeräusche draußen. Kein Muss: elektrisch einstellbare Vordersitze für 1250 Euro. Optional können Sie 1600 Euro in die Standheizung oder 800 Euro in die Vier-Zonen-Klimaautomatik investieren. Kaufen Sie den Avant unter anderem für Kind und Kegel, ordern Sie neben der Lederausstattung (ab 1050 Euro) das Ablagepaket mit Gepäckraumnetz und Verzurrösen am Kofferraumboden für 80 Euro.

Fahraktive Assistenz kommt in zwei Paketen

Qualitativ bleiben keine Fragen offen. Dass einige Funktionen nur noch über Touch zu erreichen sind, ist Gewöhnungssache. Die zwei Touchdisplays sind Serie. Modell 40 TDI 45 TDI Motor / Hubraum R4-Turbo / 1968 cm3 V6-Turbo / 2967 cm3 Getriebe 7-Gang-Doppelkupplungs-Autom. 8-Stufen-Wandlerautomatik kW (PS) bei 1/min 150 (204) / 3750-4200 170 (231) / 3250-4750 Nm bei 1/min 400 / 1750-3500 500 / 1750-3250 Höchstgeschwindigkeit 241 km/h 250 km/h 0–100 km/h 8,3 s 6,5 s Verbrauch (ECE-Mix) 4,9 l D 5,9 l D Abgas CO2/ EU-Norm 119 g/km/ Euro 6d-Temp 147 g/km/ Euro 6d-Temp SCR-Kat. 1) / AdBlue-Tankgröße ja / 12 Liter, 24 optional ja / 12 Liter, 24 optional Grundpreis 51.650 Euro 57.550 Euro Wertung Das Mittel zum Zweck für den Vertreter. Sparsamer Vierzylinder und trotzdem ausreichend Leistung für reichlich Kilometer auf der Autobahn. Der famose V6 bildet in Verbindung mit der gut abgestimmten Wandlerautomatik eine mehr als gelungene Kombination, der 50 TDI ist kein Muss. Ökotrend-Wertung 3- 3- 1) SCR = Selective Catalytic Reduction: Stickoxide (NOX) werden in Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) umgewandelt: Teuer, aber hilfreich: das Head up-Display für 1400 Euro. Relevante Infos in der Scheibe halten den Blick auf der Fahrbahn. 2200 Euro für Navigation inklusive voll-digitalem Cockpit , Apple CarPlay und Android Auto bereiten mit den beiden serienmäßigen berührungsempfindlichen Displays auf Dauer Freude und helfen ungemein beim Wiederverkauf. Ebenfalls hilfreich: Die Fahrbahnausleuchtung übernehmen serienmäßig LED-Scheinwerfer , die bereits gute Arbeit abliefern. Unser Tipp: Für 1550 Euro bestellen Sie die Matrix-LED-Leuchten mit automatischer Ausblendung vorausfahrender und entgegenkommen der Fahrzeuge. Darüber hinaus raten wir zum 140 Euro teuren Fernlichtassistenten. Fahraktive Assistenz stellt Audi in Form von zwei Paketen zur Verfügung. Das Stadt-Paket für 1200 Euro kommt mit Kreuzungs- und Querverkehrsassistent, Ausstiegs- und Spurwechselwarnung. 800 Euro mehr kostet das Assistenzpaket Tour; es beinhaltet den adaptiven Tempomaten, Spurhalte-, Abbiege-, Ausweich- und Notfallassistent. Verkehrszeichenerkennung erhalten Sie gegen eine Einmalzahlung von 200 Euro. Teure Parkrempler vermeiden Sie mit der Einparkhilfe plus für 780 Euro und der Rückfahrkamera für 470 Euro. Dass beides nicht zur Serienausstattung gehört, ist in Anbetracht von 51.650 Euro Grundpreis schon arg ernüchternd. Was wir Ihnen bereits für die Limousine empfohlen haben, gilt auch hier: Ohne Aufpreis erhalten Sie den größeren 73-Liter-Kraftstoff- und 24-Liter-AdBlue-Tank.

Noch ist die Motoren-Palette eingeschränkt