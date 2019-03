Machen wir uns erst mal bekannt. Da wären: der Große. Dermisst 4,93 Meter, ist einen Zentimeter kürzer als die anderen, aber innen sooo riesig. Klar, Deutschlands Taxi Nummer eins ist ein Raumkünstler, hat den größten Kofferraum der Klasse, bis 1820 Liter sind 140 mehr als beim Audi. Derist der Sportliche, schon im Stand das Fahrerauto. Cockpit um den Piloten herum gebaut, Monitor oben mittig auf der Sichtachse, wunderbar komfortable und trotzdem sportliche Sitze. Mit Applaus empfangen wir auch den, was natürlich am Design liegt. Denn da wäre der Dritte im Bunde: der Schöne. Marc Lichte hat an den hinteren Radläufen die Walter-Röhrl-Gedächtniskurve eingebaut, wenn du in den Spiegel schaust, siehst du einen prallen Popo.

Ungekannte Nachlässigkeiten: Der ehemalige Haptik-Weltmeister Audi punktet nicht mehr voll.

Der Avant will der Lifestyle-Kombi sein, deshalb verzeihen wir ihm auch den kleinsten, der mit 565 bis 1680 Litern auf Ford-Focus-Niveau liegt. Was wir dem Audi aber nicht verzeihen, sind Mängel in der Qualität. Ja, AUTO BILD hat den Haptik-Weltmeister der vergangenen Jahre abgestraft; wir sehen ihn nur noch bei 18 von 20 Punkten, einer weniger als BMW und Mercedes. Fünf Beispiele für Audis Rotstift-Roulette: Wie im Passat funktioniert die Fernentriegelung der Rückbank per Seilzug, die beiden anderen machen’s elektrisch. Die Rückbank-Einrahmung ist nicht verkleidet, hier wird der Teppich mit der Zeit Fransen ziehen. Spalte an der Türverkleidung kennen wir von Audi nicht, und auch die seitliche Verkleidung des Cockpits ist nicht fixiert. Ganz vorn ist die B-Seite der Motorhaube zwar lackiert, die Konkurrenz sprüht aber auch Klarlack drauf, Audi nicht.