Jetzt ist es so weit. Mit demund dem brandneuenstehen die ersten Großserien-E-Autos vonundbei den Händlern – sieben Jahre nach dem. Glückwunsch! Egal, immüssen Audi und Benz jedenfalls zeigen, was sie so draufhaben. Beide eint, dass sie eindrucksvolle Erscheinungen sind. Der Audi e-tron ist 4,90 Meter lang und mächtige 1,94 Meter breit, den EQC hat Mercedes mit 4,76 Meter Länge und 1,88 Meter Breite eine halbe Nummer kleiner ausgelegt. Wobei die Betonung auf kleiner, nicht klein liegt.

Zu optimistisch: Der EQC soll bis zu 411 Kilometer schaffen – das kann unser Test nicht bestätigen.

Der EQC kommt mit. Wir kennen die jeweils 10,25 Zoll großen Displays für Instrumente und Navi/Multimedia ja aus anderen Mercedes-Modellen mit dem. Wie beim Audi sind dort jede Menge Informationen abrufbar, grafisch schön gemacht: Reichweite, Ladezustand, Krafteinsatz, Energiefluss und so weiter. Und der Benz verfügt über diefür viele Funktionen samt launiger Sprüche: "Hey, Mercedes, was hältst du von BMW?" Antwort: "Das Gleiche wie Sie. Sonst würden Sie ja nicht in diesem Auto sitzen." Wie der e-tron wird der EQC von– jeweils an Vorder- und Hinterachse – angetrieben. Über die wird auch einohne mechanische Kupplung realisiert. Die Batterien liegen jeweils im Wagenboden zwischen den Achsen – günstig für den Schwerpunkt, gut fürs Platzangebot.