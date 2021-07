Mit dem Q4 e-tron hat jetzt auch Audi ein kompaktes SUV auf der MEB-Plattform , die VW ID.4 und Skoda Enyaq ebenfalls nutzen. Die Verwandtschaft sieht man dem Elektro-SUV aber nicht an. Der Kompakte ist ein typischer Audi, übrigens der erste, der an seinem elektroautomäßig geschlossenen Kühlergrill auch verschlossene Audi-Ringe hat. In denen stecken Sensoren, die zum Beispiel den serienmäßigen autonomen Notbremsassistent mit Radfahrer- und Fußgängererkennung mit Infos versorgen. LED-Licht rundum ist immer serienmäßig, genau wie ein 10,25 Zoll großer Digital-Tacho und ein 10,1-Zoll-Display fürs Infotainment. Als höherpreisige Marke verlangt Audi schon für die Basisversion mehr als die Konzerngeschwister: Bei glatten 41.900 Euro geht es los. Obwohl der Q4 e-tron noch sehr frisch auf dem Markt ist, gibt es jedoch schon hohe Rabatte., die Kaufprämie für Elektroautos ist hier schon eingerechnet.