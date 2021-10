Bei der Frage nach dem Antrieb der Zukunft gibt es bei Audi keine zwei Meinungen: Die Ingolstädter haben ihre Strategie voll und ganz auf Elektro abgestimmt. Was mit dem Audi e-tron begann, hat inzwischen schon einige Nachahmer gefunden, unter anderem den Q4 e-tron sowie den etwas stylischeren Ableger Audi Q4 Sportback e-tron . Das vollelektrische SUV ist mit seinen 4,59 Metern Länge und der coupéartig nach hinten abfallenden Dachlinie so etwas wie der kleine Bruder des e-tron Sportback. Der schicke Stromer ist aktuell in drei Leistungsstufen zwischen 125 und 220 kW verfügbar, das Topmodell Q4 Sportback e-tron 50 quattro ist, wie es die Typenbezeichnung schon verrät, serienmäßig mit Allradantrieb ausgerüstet. Das schicke Design ist allen Modellvarianten vergönnt. Allerdings hat das auch seinen Preis. Mindestens 43.900 Euro muss man auf den Tisch legen, wenn man im Ingolstädter lautlos vorfahren will. Zum Glück geht das auch günstiger:(Stand: 17. Oktober 2021).