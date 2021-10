Der Audi RS 3 Sportback ist taufrisch: Gerade erst hat Audi den Kompaktsportler mit deutlich aggressiverer Optik neu aufgelegt. An der Front ist das vor allem an der neuenzu erkennen, die den großenund die Scheinwerfer mit einschließt. Die Seitenansicht trumpft mit einem neuen Luftauslass hinter den Vorderrädern auf, am Heck finden sich ein neu gestalteter Diffusor und zwei ovale Endrohre. Viel Schwarz (serienmäßig sind alle Zierlemente geschwärzt) trägt zum bösen Auftritt bei. Beim Blick auf den Motor dürften sich Traditionalisten freuen, denn der sportlichste A3 behält dendes Vorgängers.