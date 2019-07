as auf den ersten Blick aussieht wie Tuning, ist ein echter Audi – und was für einer. Der RS 8 basiert auf dem Audi S8 der dritten Generation , davon ist optisch aber nicht mehr viel übrig. Dieund der mächtige,mit Wabengitter lassen ihn deutlich aggressiver wirken. Dieser Auftritt wird durch großein der Front,und orangefarbene Bremssättel noch verstärkt.

Der orangefarbene Startknopf auf der Mittelkonsole erinnert an den Lamborghini Huracán.

Leider wurde der RS 8 nicht für die Serie entwickelt. Es handelt sich vielmehr um einen bisher, der derzeit im Auto Forum Neckarsulm in der Sonderausstellung zum 25-jährigen Jubiläum des Audi RS zu sehen ist. Darauf deutet auch das Emblem auf dem Kühlergrill hin, das lediglich dem "RS-Badge" nachempfunden ist. Den RS 8 haben die Audi-Ingenieure 2013 gebaut, um. Doch davon später mehr, werfen wir erst mal einen Blick in den Innenraum: Das mitkönnte aus dem ersten R8 stammen,sindund derüber dem Gangwahlhebel scheint vom Lamborghini Huracán adaptiert worden zu sein. Um den Wagen zu starten, muss man einen Entsicherungshebel betätigen. Auch der Luxus kommt nicht zu kurz:. Die Leistungsdaten gehen mitundaus einemin Ordnung. Der RS 8 beschleunigt invon null auf 100 km/h, Schluss ist bei. Die Kraft kommt per achtstufiger Tiptronic und quattro-Allradantrieb auf die Straße, einund einesorgen für sportliches Fahrverhalten.