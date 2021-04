K urz mal weg! Wer würde das aktuell nicht gern? Das passende Auto für die kleine Flucht hätten wir zur Hand. Sein Name: Audi SQ2. Sein Auftrag: Die Besatzung mit 300 PS zügig ans Ziel zu bringen. Und dabei dank kompakter 4,22 Meter Außenlänge nicht anzuecken. Klingt nach einem guten Plan. Und wie gut taugt das SÜVchen in Apfelgrün (Metalliclack für 650 Euro) in der Praxis als Auto für den schnellen Ausbruch aus dem Alltag? urz mal weg! Wer würde das aktuell nicht gern? Das passende Auto für die kleine Flucht hätten wir zur Hand. Sein Name:. Sein Auftrag: Die Besatzung mitzügig ans Ziel zu bringen. Und dabei dank kompakternicht anzuecken. Klingt nach einem guten Plan. Und wie gut taugt das SÜVchen in Apfelgrün (Metalliclack für 650 Euro) in der Praxis als Auto für den schnellen Ausbruch aus dem Alltag?

Debüt Ende 2018 kam das kleinste Sport-SUV aus Ingolstadt gerade in den Genuss einer optischen Auffrischung. Vor allem der achteckige Singleframe-Kühlergrill duckt sich flacher und wirkt dynamischer, die schon immer mit LEDs bestückten Matrix-LED-Licht (690 Euro) eine noch bessere Ausleuchtung. Nach seinemkam dasaus Ingolstadt gerade in den Genuss einer. Vor allem der achteckigeduckt sich flacher und wirkt, die schon immer mit LEDs bestückten Scheinwerfer bieten als(690 Euro) eine noch bessere Ausleuchtung.

Konnektivität wurde weiter ausgebaut

Im Interieur bleibt es bei feinen Materialien, gekonnter Verarbeitung und umfangreicher Ausstattung. ©Olaf Itrich / AUTO BILD Konnektivität wurde weiter ausgebaut und zum Beispiel um Remote-Funktionen (Abfrage von Tankfüllung, Verriegelung et cetera) erweitert. Ein adaptiver Fahrassistent hält Spur, Tempo und Abstand (inklusive weiterer Assistenten, Navipaket, Virtual Cockpit im Assistenzpaket "Fahren" für 3340 Euro). Beim Platzangebot bekleckert sich der kleine Ingolstädter nicht unbedingt mit Ruhm, bietet aber das klassenübliche Maß. Heißt konkret: Im gerade mal sieben Zentimeter längeren Golf geht es zwar luftiger zu, bis 1,85 Meter Körpergröße sitzen wir aber auch im Audi hinten noch okay. Und wegen der hoch montierten Sitzbank (38 cm über Wagenboden, Golf 35,5 cm) wunderbar entspannt. Im Interieur bleibt es bei feinen Materialien, gekonnter Verarbeitung und umfangreicher Ausstattung. Diewurde weiter ausgebaut und zum Beispiel um(Abfrage von Tankfüllung, Verriegelung et cetera) erweitert. Einhält Spur, Tempo und Abstand (inklusive weiterer Assistenten, Navipaket, Virtual Cockpit im Assistenzpaket "Fahren" für 3340 Euro). Beimbekleckert sich der kleine Ingolstädter nicht unbedingt mit Ruhm, bietet aber das. Heißt konkret: Im gerade malgeht es zwar luftiger zu,sitzen wir aber auch im Audi hinten noch okay. Und wegen der(38 cm über Wagenboden, Golf 35,5 cm) wunderbar entspannt.

Beste Produkte für den Rädertausch Zum Angebot Kunzer WK 1075 FSH Testsieger Preis*: 249,00 Euro Michelin 92416 Preis-Leistungssieger Preis*: 59,00 Euro Hazet 5122-3 CT Testsieger Preis*: 144,57 Euro Goodyear 75522 Preis-Leistungssieger Preis*: 49,99 Euro Makita DTW 285 Testsieger Preis*: 169,00 Euro *Preis: Amazon-Preis am 11.03.2021 *Preis: Amazon-Preis am 11.03.2021

Kofferraum schon nach maximal 1000 Litern Schluss ist, wo der Wolfsburger Bestseller noch 230 Liter mehr einlädt, liegt übrigens an der schlechteren Raumausnutzung und der älteren Basis des SQ2. Der steht nämlich noch auf der ersten Generation des modularen Querbaukastens MQB. Und nicht wie der Golf auf der dritten namens MQB Evo. Dass beimschon nachSchluss ist, wo der Wolfsburger Bestseller noch 230 Liter mehr einlädt, liegt übrigens an derund der älteren Basis des. Der steht nämlich noch auf der ersten Generation desUnd nicht wie der Golf auf der dritten namens MQB Evo.

An den Leistungsdaten wird nichts geändert

Kraftquelle: Der zwei Liter große Turbo-Vierzylinder schickt nach wie vor 300 PS in den Allradantrieb. ©Olaf Itrich / AUTO BILD

300 PS und 400 Nm Drehmoment aus einem Zweiliter-Vierzylinder. Und ja, auch am Allrad mit Lamellenkupplung für die Hinterachse sowie radselektiven Bremseingriffen ändert sich wenig. Doch diese Mischung bringt auch weiterhin Mordsspaß in den kompakten Kracher. Der SQ2 wirkt hellwach und lebendig, die Doppelkupplungsautomatik schaltet gekonnt und schnell durch die sieben Gänge, die nach außen hin direkter werdende Lenkung findet die Ideallinie fast von allein. Natürlich fährt ein gleich starker Golf GTI Clubsport ungleich schärfer und zackiger. Wenig Neuerungen gibt es beim Antrieb, da bleibt weitgehend alles beim Alten. Ein bisschen Feinschliff hier und da, ein bisschen Fettabsaugung an den richtigen Stellen – das war's dann auch schon. Doch diese nüchterne Feststellung klingt viel schlimmer, als es sich tatsächlich darstellt. Ja, es bleibt beiaus einem. Und ja, auch amfür die Hinterachse sowieändert sich wenig. Doch diese Mischung bringt auch weiterhin Mordsspaß in den kompakten Kracher. Der SQ2 wirkt hellwach und lebendig, diet und schnell durch die sieben Gänge, die nach außen hin direkter werdende Lenkung findet die Ideallinie fast von allein. Natürlich fährt ein gleich starkerungleich schärfer und zackiger.

Beim Preis langt Audi ganz ordentlich zu

Ganz schön happig: Für den SQ2 werden jetzt 46.300 Euro fällig, also 1500 Euro mehr als vor dem Facelift. ©Olaf Itrich / AUTO BILD Launch Control bereit. Dazu Start-Stopp/ESP aus und Dynamic- oder S-Modus an, erst die Bremse, dann das Gaspedal durchtreten und nach dem Lösen links davonzischen. Großer Spaß im kleinsten Audi-SUV ist dabei garantiert. In 4,9 Sekunden hetzt der Allradler auf 100 km/h, bis Tempo 200 reichen respektable 19,6 Sekunden. Wir empfehlen, die bei höheren Geschwindigkeiten allerdings recht laute Dynamic-Einstellung rechtzeitig wieder zu wechseln. Etwa zu Efficiency, das macht die Reise deutlich angenehmer. Und dann kann bis circa 140 km/h auch gesegelt werden. Das Sportfahrwerk mit 20 Millimeter Tieferlegung federt straff, aber nicht unfair. Und der Allrad hilft nach besten Kräften, wenn auf feuchter Strecke oder aus engen Kehren der Haftungsausschluss droht. Wer es darauf anlegt, bringt den SQ2 in Kurven aber weiterhin zum tiefen Eintauchen und Untersteuern. Für so einen kleines SUV, das statt Tieferlegung eher höher hinaus will, schlägt sich der Kraftzwerg aber ordentlich. Für den Alarmstart steht einebereit. Dazu Start-Stopp/ESP aus und Dynamic- oder S-Modus an, erst die Bremse, dann das Gaspedal durchtreten und nach dem Lösen links davonzischen. Großer Spaß im kleinsten Audi-SUV ist dabei garantiert. Inhetzt der Allradler auf, bisreichen. Wir empfehlen, die bei höheren Geschwindigkeiten allerdings recht lauterechtzeitig wieder zu wechseln. Etwa zu, das macht die Reise deutlich angenehmer. Und dann kann bis circa 140 km/h auch gesegelt werden. Dasfedert straff, aber nicht unfair. Und der Allrad hilft nach besten Kräften, wenn auf feuchter Strecke oder aus engen Kehren der Haftungsausschluss droht. Wer es darauf anlegt, bringt den SQ2 in Kurven aber weiterhin zum tiefen Eintauchen und Untersteuern.

mindestens 46.300 Euro fällig (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 6482 Euro), also 1500 Euro mehr als vor dem Facelift. Und eben auch 4340 Euro mehr als für den schon erwähnten Selbstbewusste Preise, die zum Nachdenken anregen. Genau wie die unverändert mickrige Garantie von gerade mal zwei Jahren. Da mag so mancher denken: Bloß weg hier. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) An der Kasse werden, also 1500 Euro mehr als vor dem Facelift. Und eben auch 4340 Euro mehr als für den schon erwähnten VW Golf GTI Clubsport (300 PS, Frontantrieb , ab 41 960 Euro)., die zum Nachdenken anregen. Genau wie die unverändertvon gerade mal. Da mag so mancher denken: Bloß weg hier.

Das Fazit: Ein durchaus spaßiges Mini-SUV, dieser SQ2. Einfach nur fahren macht gute Laune. Immer vorausgesetzt, man muss Audis kleinen Kracher nicht aus eigener Tasche bezahlen. Und eine Tankkarte hilft ebenfalls dabei, die tolle Stimmung zu behalten. AUTO BILD-Testnote: 3+