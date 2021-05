Audi SQ5 TDI, BMW X4 M40d: Test, SUV, Motor, Preis, Diesel

Einund einemvon nur– kann so etwas überhaupt einen Sinn ergeben? Anlass zu allerlei Spott findet sich an diesenundzuhauf. Nehmen wir mal den Audi : Die viermit Plastikstopfen drin, der eigentliche Auspuff versteckt sich hinter der Heckschürze und zeigt nach unten. Daneben sitzt ein Resonator, der im "Dynamic"-Fahrprogramm ein Speedboot-artiges Sprotzeln erzeugt. Peinlich?

Wer vor einer längeren Fahrt die Zeit findet, den SQ5 per Berührungsschirm nach dem persönlichen Geschmack zu konfigurieren, kann zum Beispiel die Luftfederung und Lenkung auf "Komfortabel" oder "Ausgewogen" stellen und den. Man könnte jetzt endlos lästern über diesen V8-Sound aus der Tube, aber das vollsynthetische Bollern klingt in den Ohren von Benzinköppen wie uns tatsächlich unterhaltsamer als das unedle Nutzfahrzeug-Genagel eines Diesels. Mit der aufpreispflichtigen(970 Euro) bringt uns der Audi kommod ans Ziel, ständig mit dieserin der Hinterhand. Und das beiund Reichweiten. Für einen Vielfahrer, dem Anschaffungskosten und Versicherungstarife (besonders beim BMW sehr teuer) egal sind, stellen diese Autos diedar. Der Audi SQ5 kostet als Sportback 2250 Euro mehr als das etwas kastigere SUV.

Fast wie sein Steilheck-Bruder: Auch auch als Coupé bietet der Audi SQ5 einen hohen Alltagsnutzen. ©Roman Raetzke / AUTO BILD



Naturgemäß muss der Kunde auch hier bereit sein,hinzublättern, aber das Fließheck des Sportback verschenkt nur etwa 40 Liter Gepäckraum – der Nutzwert ist nahezu der gleiche. Überhaupt bietet der Audi mehr als der BMW: SUV-typisch sind hohe Sitzposition und eine ebensolche Übersicht. Luftfederung,(350 Euro Aufpreis), einen Heckscheibenwischer und doppelte Türdichtungen, die Hosen sauber halten und die Reinigung erleichtern, bietet nur der SQ5. Leider verschenkt der Audi Punkte mit, als der Preisklasse angemessen wäre,an der Heckklappe, durch die man von oben auf die Gasfedern schauen kann, undaus Richtung Türdichtung – vorbei die Zeiten, in denen Audi in jedem Vergleichstest den Qualitätsanmutungs-König stellte. Und Audis Ingenieurskalkül mit dem elektrischen Verdichter (für den Drehzahlkeller, soll ohne Verzögerung Ladedruck aufbauen) plus Turbo geht nicht so recht auf; die Gasannahme wirkt anfangs verzögert.