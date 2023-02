Der Zulieferer ist überzeugt, dass die Zwölf-Volt-Batterie auch in Zukunft im Auto unentbehrlich bleiben wird: "Hochvolt in zwölf Volt lohnt sich nicht, der Energieaufwand dafür ist zu groß", erklärt Mark Wallace, CEO von Clarios. Somit bestehe zukünftig in Elektroautos und auch in autonomen Fahrzeugen weiterhin der Bedarf nach einem Energiespeicher im Niedrig-Volt-Bereich. Clarios verhandelt derzeit mit Autoherstellern über eine Erstausrüstung. Ein Verkauf an Endkunden wird vorerst nicht erwogen, erfuhr AUTO BILD vom Unternehmen.