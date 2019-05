S

chwitzt du noch, oder erfrischst du dich schon? Da stehst du also im Hochsommer an der roten Ampel, die Suppe läuft dir den Rücken runter, und nebenan fährt dieses kleine, rote Cabrio vor, der Typ hinterm Lenkrad nestelt am Dachholm rum, dreht sich kurz zur Seite, wirft das Stoffhäubchen nach hinten, klack, fertig. Fünf Sekunden dauert das, endlich Frischluft.