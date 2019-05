D ieser Test geht uns alle an. Und das aus gutem Grund: Wir alle werden erst älter und irgendwann alt. Und dann suchen wir ein Auto, das Rücksicht nimmt auf unsere Wehwehchen und Eigenheiten. Die Experten für diesen Fall können natürlich keine unerfahrenen Jungspunde sein, da müssen gestandene Männer und Frauen ran. Menschen, die im Alter weise geworden sind und mit Weitsicht handeln. Wo man die findet? Ganz einfach, zum Beispiel im Seniorenbeirat Hamburg-Mitte – oder in dessen Umfeld.

Der Beirat vertritt die Interessen der älteren Mitbürger gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Was immer die Oldies angeht, der Beirat hilft. Heute beraten die Experten fürs gesetzte Alter eben die AUTO BILD-Redaktion. Gemeinsam gehen wir der spannenden Frage nach, mit welchem Auto die Silver Ager am besten fahren. Dazu durfte sich das Testteamaussuchen, die es in vier unterschiedlichen Kategorien nach insgesamtin denbewertet hat. Stundenlang wurde Probe gesessen, gefahren und die Bedienung gecheckt. Dabei gab es professionelle Unterstützung durch Tim Dahlgaard und Stefan Novitski, beide aus dem Testressort von AUTO BILD.

Es muss nicht immer ein SUV sein: Trotz eher niedriger Sitzhöhe kommt der VW Polo aufs Siegerpodest.

Was bei der Auto-Auswahl auffällt: Neben klassischen Kleinwagen undfinden sich auch Typen wie der elektrische Nissan Leaf, dasoder der fast fünf Meter lange Opel Insignia. Noch mehr als die Fahrzeugauswahl überraschten uns allerdings zwei ganz andere Aspekte. Erstens ist hohes Sitzen auch für Senioren nicht das A und O beim Autokauf. So landet derauf dem Siegertreppchen, wird mit geringem Abstand Dritter – und der VW ist alles, aber kein Hochsitz. Zweitens gab es kaum Berührungsängste gegenüber. Ganz im Gegenteil. Alles, was der Sicherheit dient oder das Fahren erleichtert, ist den Oldies hoch willkommen – auch dasder, in dessen Handhabung sie sich schnell eingefuchst haben.