Die chinesischen Kunden haben die Wahl zwischen dem. Mit einer Länge von 2625 Millimetern ist der E300 kürzer als ein aktueller Smart fortwo. Der größere E300 Plus misst 2894 Millimeter, soll aber auch vier Leute transportieren können. Das moderne Design ist clever durchdacht, denn durch den schwarz abgesetzten oberen Karosserieteil wirken die Modelle nicht ganz so hoch, wie sie mit mindestens 1647 Millimetern eigentlich sind. Auffällig sind hingegen die winzigen 13-Zoll-Räder.

Der Fahrer hat alle wichtigen Informationen direkt im Blick. Es gibt keinen Bildschirm in der Mittelkonsole. ©GM

Direkt vor dem Fahrer gibt es einen Bildschirm, über den sich alle Funktionen steuern lassen. Einen zweiten Bildschirm in der Mittelkonsole gibt es nicht. Doch auch so ist der E300 voll vernetzt. Dank des Know-hows von Xiaomi sind wichtige Features wie dazulernende Sprachsteuerung , Echtzeit-Navigation und vieles mehr an Bord. Zudem soll es auch möglich sein, den E300 in sein persönliches Xiaomi-Ökosystem ("Mi Smart Home") zu integrieren. So können Auto und zu Hause miteinander kommunizieren und beispielsweise das Licht einschalten, sobald sich das Auto nähert.