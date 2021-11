In zwei Tagen ist der Black Friday . Doch schon jetzt locken Amazon , eBay und Co mit vielen Schnäppchen. Doch nicht nur für Computerfreaks haben die Versandriesen etwas im Angebot, auch für Oldtimerfans gibt es viele Angebote mit satten Rabatten, die für die vierrädrigen Schätzchen nützlich sein können.

Doch nicht nur bei Amazon gibt es nützliches Werkzeug und Zubehör: Bei eBay gibt es mit demeinen XXL- Werkzeugwagen im Black-Friday-Deal. Der Werkstattwagen ist mit Werkzeug in passenden Schaumeinlagen ausgestattet. Anstatt für 699 Euro (UVP) kann der Werkstattwagen jetzt für nur 429,95 Euro den Weg in die Hobbywerkstatt antreten - das ist eine Ersparnis von fast 270 Euro! Auch beim Kauf deslässt sich momentan bahres Geld sparen: Anstatt für 291,55 Euro (UVP) gibt es den Akku-Bohrschrauber nun mit 36 Prozent Rabatt für nur 184,95 Euro!

Über die Jahre sorgen Feuchtigkeit, Dreck und eine fehlende Hohlraumkonservierung für Rost an Old- und Youngtimern. Oft rosten Schweller und Träger von innen nach außen durch. Um dort nach Rost zu schauen oder um die Hohlraumkonservierung zu checken, ist ein Endoskop notwendig. Bei Amazon gibt es momentan dank der Black-Friday-Woche einbesonders günstig. Das Endoskop kann per Wifi mit Android- oder IOS-Smartphones gekoppelt werden. Der Linsendurchmesser beträgt 8,5 Millimeter und das Kabel ist fünf Meter lang. Damit sollte das Endoskop alle Hohlräume erreichen. Anstatt für 49,99 Euro (UVP) gibt es das Endoskop nun für nur 40,79 Euro. Das sind über neun Euro Ersparnis!

Alte Schätzchen brauchen Pflege. Auch hier kommt die Black-Friday-Woche ganz gelegen: Bei Amazon gibt es momentan viele Autopflege-Produkte zu Knallerpreisen. So gibt es auf dasmomentan ganze 37 Prozent Rabatt und ist so anstatt für 13,27 Euro für nur 8,37 Euro erhältlich. Ebenfalls von Sonax gibt es dasmomentan mit satten Rabatten. Das Lederpflege-Set, das das Leder reinigen und gleichzeitig Feuchtigkeit spenden soll, gibt es momentan für nur 34,61 Euro. Das sind fast 30 Euro Ersparnis gegenüber der UVP! Damit das saubere Auto nicht gleich wieder dreckig wird, gibt es vonin verschiedenen Größen bei Amazon im Angebot. So gibt es unter anderem eine kleine, atmungsaktive Vollgarage für 33,89 Euro anstatt für 39,99 Euro. Die Vollgarage ist in verschiedenen Farben erhältlich, eine praktische Aufbewahrungstasche ist inklusive.