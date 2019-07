BMW 1er (2019): Frontantrieb, Vierzylinder, Motor, F40

ein, kein, dafürundserienmäßig: Bei der dritten Generation des 1er macht BMW alles neu! Der interngenannte Kompakte baut auf derauf. Die bringt zwar Platz im Innenraum, kostet aber auch die Alleinstellungsmerkmale. Ist das wirklich so ein Drama oder eigentlich nur halb so schlimm?

Im Rahmen der Zukunftsveranstaltung BMW NextGen haben sichundden neuen 1er genau angeschaut und sind zu unterschiedlichen Einschätzungen gekommen. Seb stellt gleich zu Beginn fest:Jan hätte lieber mit dem Heck angefangen, sein Kommentar zur Front:Seb: "Wenn man einen M135i hat, dann will man auch auf dicke Niere machen." Jan setzt nach: "Abgesehen von den Nieren finde ich die Front viel zu beliebig, da wirkt das Auslaufmodell einfach stimmiger." Seb: "Ich sag dir, da gewöhnst du dich dran!"

Weiter geht's mit der Profil-Ansicht. Seb: "Das ist ein 1er, wie ich ihn mir gewünscht habe, die neuen Proportionen mit den kurzen Überhängen fallen auf. Plus: Du hast jetztund im". Jan: "Das ist ja auch das Mindeste, dass es jetzt mehr Platz gibt – wobei das zusätzliche Kofferraumvolumen mit 20 Litern extra überschaubar ausfällt."

Jans größte Kritikpunkte zum neuen BMW 1er: "undmehr!" Seb versucht zu retten: "Das ist aber jetzt keine große Überraschung!" "Natürlich nicht, aber das macht es ja nicht besser", findet Jan. "Auch wenn wir beide das Auto noch nicht gefahren sind, es wird auf jeden Fall ein Unterschied sein. Und dann ist da ja auch noch der Motor !" Jetzt kommt Jan richtig in Fahrt: "Wir haben im, aber der Vorgänger hatte alsnicht nur einen, sondern auch. Jetzt stelle ich dir die alles entscheidende Frage, lieber Seb: Warum sollte ich diesen neuen BMW 1er kaufen? Jetzt, wo die beiden Alleinstellungsmerkmale wegfallen:

Auf diese Frage ist Seb natürlich vorbereitet: "Du hast hier mit der neuen Generation das deutlich modernere Auto, du fährst ökologischer und hast trotzdem ordentlich Power. Außerdem bin ich mir sicher, dass sich die BMW-Ingenieure einige Gedanken zu den Themen Fahrverhalten und Abstimmung gemacht haben. Da du nicht der Einzige bist, der es ganz schlimm findet, dass es den BMW 1er nicht mehr mit Hinterradantrieb und Sechszylinder gibt. Übrigens: Für alle, die nicht auf den Reihensechser verzichten können, gibt es ja noch den BMW 2er!"

Jan Götze empfiehlt: Jetzt noch das Auslaufmodell als M140i mit satten Rabatten sichern!

"Ich finde, dass sich die Autos in dieser Klasse so aneinander angeglichen haben, dass es am Ende reine Geschmackssache ist, welches Modell ich kaufe", bringt es Seb auf den Punkt. Jan: "Kaufen ist ein gutes Stichwort: Ich würde mir jetzt noch dassichern – wahrscheinlich gibt es da sogar noch ordentliche Rabatte." Sebs Entscheidung hingegen steht: "Ich bin ein bisschen konservativer drauf und nehme den. Oder als Alternative: ein bisschen sparen und gleich einen M5 Competition mit 625 PS und Hinterradantrieb auf Knopfdruck kaufen!"