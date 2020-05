Platz 1 mit 540 von 800 Punkten: Mercedes B 250 e. Tolles Platzangebot, ĂŒberlegenes MBUX, feinfĂŒhliges Abrollen, sparsamer als der 2er. Antrieb unter Last etwas dröhnig. Preis: ab 37.664 Euro.



B-Klasse, logisch. Und bei BMW? 2er Active Tourer, klar. Das Bild sitzt so tief, wie die Aufpreislisten beider Hersteller lang sind. Ein Bild, das sich mit umweltbewusstem Hybrid unter der Haube noch weiter zementieren dĂŒrfte. Oder doch nicht? Es ist schon zwei Jahre her, dass BMW mit dem 225xe Active Tourer seinen kleinen Hybrid vorstellte. Okay, eher mittelklein, und mit satten 224 PS Systemleistung wird der Saubermann zum GTI-JĂ€ger.

Die B-Klasse nutzt das Hybridsystem des kleinen Bruders

B 250 e. Die B-Klasse bekommt den vom BrĂŒderchen A-Klasse eingetragenen Plug-in-Hybrid. Dabei wird dem Vierzylinder mit 1,33 Litern und 160 PS ein 102 PS starker E-Motor zur Seite gestellt. Die Systemleistung von 218 PS reicht locker, um jedes Rentnerimage aus dem luftigen Innenraum zu schĂŒtteln. Platznot herrscht auch im BMW nicht. Mit guter Übersicht, idealem Einstieg und riesigen InnenrĂ€umen sind B-Klasse und Active Tourer die TanzsĂ€le der Kompaktklasse. Schade, dass zumindest der Benz keinen Nachfolger bekommen soll. Mercedes braucht Platz fĂŒr modischere SUVs. Noch aber ist die 2018 prĂ€sentierte B-Klasse jung und vital. Ein Vorteil, den sie gnadenlos gegen den sechs Jahre alten Active Tourer ausspielt.

In Sachen Alltagsnutzen liegt der Active Tourer hinten

Obwohl nur sechseinhalb Zentimeter lĂ€nger, haut der Benz bei nahezu jeder Messung ein paar wichtige Millimeter mehr raus als der 2er, vermittelt Mitfahrern reichlich GroßzĂŒgigkeit. Vor allem in Reihe zwei genießt die Besatzung ĂŒppig Kopf- und Beinfreiheit. Aber auch vorn macht der im Vergleich knapper geschnittene BMW keinen Stich. Klappern ist beiden fremd, hier wurde alles sorgsam und mit Bedacht montiert. Bei der Materialauswahl ist es wieder der Benz, der davonzieht. Dasselbe gilt fĂŒr den Kofferraum, der zudem dank niedriger Ladekante auch besser zu bestĂŒcken ist. Wer umweltbewusst das Fahrrad huckepack nehmen möchte, macht beim Active Tourer dicke Backen, eine AnhĂ€ngerkupplung bietet BMW fĂŒr den Hybrid weder fĂŒr Geld noch fĂŒr gute Worte. Auch gegen das (aufpreispflichtige) MBUX-Bediensystem von Mercedes ist momentan kein Kraut gewachsen. Zwar haben beide Systeme Navis mit Echtzeitverkehr, doch schon bei der Spracherkennung liegt das Benz-System klar vorn. Weil der BMW zudem Android-Handys ignoriert, geht das Kapitel souverĂ€n nach Stuttgart.

Eine klare Rollenverteilung erwartet man mit Blick auf die technischen Daten auch beim Antrieb. Vierzylinder und Achtgang-DCT bei der B-Klasse gegen drei Pötte und sechs GÀnge beim 2er. Doch bei BMW lÀsst man sich in der traditionellen Paradedisziplin nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen. Und so kÀmpft der 225xe auf der Messstrecke wie ein Löwe, unterbietet mit 6,6 Sekunden auf 100 km/h nicht nur die Werksangabe, sondern sogar den Benz.

E-Motor und Verbrenner arbeiten bei BMW besser zusammen

Der BMW gewinnt erst danach mit besserer Aerodynamik und passenden GanganschlĂŒssen wieder die Oberhand, schießt bei der Endgeschwindigkeit mit satten 21 km/h mehr auf und davon. Doch auch im normalen Alltagsgewirr ĂŒberzeugt die feinere Abstimmung des BMW. Er lĂ€sst sich besser dosieren, reagiert feinfĂŒhliger und sensibler auf Gasbefehle. WĂ€hrend der Benz sich noch gerade aus dem Tiefschlaf weckt, hektisch zwischen den Fahrstufen verhaspelt, hĂ€lt der 2er schon mit der SouverĂ€nitĂ€t eines britischen Butlers den richtigen Gang bereit. Danach geht es dank Allrad harmonisch und mit perfekter Traktion weiter. Weil der Elektromotor seine Kraft nur an die HinterrĂ€der abgibt, weht unter Strom ein Hauch von FĂŒnfer durch den 2er – mit etwas Wohlwollen. Auch weil er selbst unter Last immer die Contenance wahrt und sich nie im Ton vergreift. Kein Vergleich zur B-Klasse, die ihre Kraft ungestĂŒm an die VorderrĂ€der schickt und sie hilflos scharren lĂ€sst. Immer untermalt vom aufdringlichen Turbogeheul. Doch auch normal bewegt lĂ€uft der Vierzylinder etwas unruhiger und hĂ€rter als der BMW. Die Messwerte bestĂ€tigen den Eindruck.