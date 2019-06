Klar überlegen: Der 2er Active Tourer Hybrid schlägt den Diesel mit Laufkultur und bei den Kosten.

Derarbeitet leise und in Sachen(Basis ist ein Dreizylinder-Turbobenziner) passabel geschmeidig. Schade: Im reinsummt der BMW 2er gut gelaunt vor sich hin, mag jedoch nicht mit diesembeim Beschleunigen zupacken. Zu verhalten nimmt er Fahrt auf, bei 130 km/h steigt die elektrische Unterstützung dann aus. Insgesamt kommt der 225xe allerdings beachtlicheweit. So viel Pause für den Verbrenner hat eine gute Kostenbilanz zur Folge. Gutallein an Energiekosten ( Benzinpreis und Stromverbrauch zusammengezählt). Im Vergleich zum Diesel-Bruder 220d rechnet sich einmit Hybridantrieb also unbedingt.