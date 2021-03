Seien wir mal ehrlich: Der Touring ist der bessere 3er . Die Abmessungen sind exakt auf dem Niveau der Limousine , aber der Kombi hat naturgemäß mehr Platz auf der Rückbank und im Kofferraum: Auch mit 1,95 Metern Körpergröße kann man hinten kerzengerade sitzen und hat im Vergleich zur Limo ein besseres Raumgefühl, wie AUTO BILD bei der Sitzprobe herausgefunden hat . In den Kofferraum passen 500 Liter, klappt man die Rückbank um, werden es 1510 Liter. Typisch BMW-Kombi, hat auch der 3er Touring eine zweigeteilte Heckklappe. Das Fenster lässt sich separat öffnen, sodass man kleinere Dinge verstauen kann, ohne direkt die ganze Kofferraumklappe öffnen zu müssen. Mit einemist so ein 3er Touring allerdings kein Schnäppchen. Wer den Kombi vor dem Kauf erst einmal ausgiebig testen will, kann auf einzurückgreifen. Mit dem kann man das favorisierte Fahrzeug über die Mindestvertragslaufzeit von drei Monaten testen und danach monatlich zurückgeben. Die Kosten eines Auto-Abos sind zwar in der Regel etwas höher als beim Leasing Derzeit ist sogar die Lieferung des Wunschautos fast geschenkt. Sie kostet nur einen symbolischen Euro.