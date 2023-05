Ja, das ist richtig, aber ganz so einfach machen wir es uns natürlich nicht. Denn die in die Jahre gekommene Limousine aus dem Land der aufgehenden Sonne ist ein durch und durch solides Auto, das sich ob der über Jahrzehnte gesammelten Erfahrungen nicht verstecken muss. Den Japaner gibt es ausschließlich mit dem großen 2,5-Liter-Benziner. Der erfreut im Teil­lastbereich mit einer Zylinderabschaltung und leistet ordentliche 194 PS.

Der BMW fährt als 320i mit einem turbounterstützten Vierzylinder, der 184 PS bereitstellt. Die unterschiedliche Philosophie beider Fahrzeuge wird beim Drehmoment klar. Während der Bayer seine maximale Kraft von 300 Newtonmetern bereits ab 1350 Kurbelwellenumdrehungen an den Start bringt, liegen die 258 Newtonmeter des Mazda erst ab 4000 Touren an.

Wer es also liebt, mit Schmackes von der Kreuzung zu schießen, das Heck ein bisschen wedeln lassen will, um in 7,9 Sekunden Tempo 100 zu erreichen, der ist mit dem 320i bestens bedient. Wer keine Gummistreifen auf den Asphalt malen muss, kommt mit dem Mazda nach 8,4 Sekunden nicht wesentlich langsamer auf Landstraßentempo.