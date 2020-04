Nicht nur BMW ist von fehlerhaften Takata-Airbags betroffen, auch beiamen sie zum Einsatz. Weltweit wurden in den vergangenen Jahren mehr als 100 Millionen Autos zurückgerufen, die mit Airbags des inzwischen insolventen Zulieferers ausgerüstet waren.werden damit in Verbindung gebracht. Das Problem: Das Treibmittel des Fahrerairbags kann feucht werden, sodass sich der Luftsack bei einem Unfall nicht richtig entfaltet. Oder, noch schlimmer: Ist das Treibmittel wieder getrocknet, kann es zu einer aggressiven Verbrennung kommen. In der Folge können Teile bersten, dem Fahrer Metallsplitter ins Gesicht fliegen.

Auch Audi TT (8N) aus den Baujahren 1997 bis 1999 werden zurückgerufen.

Auch Audi verbaute NADI-Generatoren von Takata Ein Rückruf, den"Da für Audi die Sicherheit der Kunden an erster Stelle steht, hat sich das Unternehmen nach intensiven technischen Analysen dazu entschieden, den bereits in einem Markt laufenden Rückruf zu FahrzeugenAudi kennt keinen Vorfall weltweit, in dem bei einem Audi-Fahrzeug mit einem NADI-Gasgenerator der Airbag nicht auslegungskonform reagiert hat", so ein Sprecher. Darauf wollte AUTO BILD-Leser Robert M. nicht warten. Er ließ den Airbag seines TT (8N) von 1999 gegen ein Ersatzteil von 2014 in einer Fachwerkstatt tauschen.