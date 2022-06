Als in diesem Sinn besonders gelungener BMW gilt unter Kennern der 5er der Baureihe E34 . Und genau so ein Auto steht aktuell bei eBay zum Verkauf. Genau gesagt ist das dort angebotene Fahrzeug ein 525i aus dem Jahr 1989 in der Farbe Grau. Besonders attraktiv: Es liegt bereits das begehrte H-Gutachten vor. Auf dem Preisschild stehen 7900 Euro.