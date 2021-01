2022 dürfte ein neuer BMW 7er kommen. Passenderweise steht dann die siebte Generation an, intern wird sie G70 genannt. Wie der nächste 7er aussehen könnte, zeigt die AUTO BILD-Illustration. Das Design der Oberklasse-Limousine könnte, gerade an der Front, radikal anders als beim Vorgänger werden. Große Nieren dürften als gesetzt gelten und auch stark vertikal betonte, seitliche Lufteinlässe könnten dieprägen. Vielleicht folgt man sogar dem aktuellen Trend und separiert das Tagfahrlicht vom Rest der Scheinwerfer.

Im Innenraum ist mit dem neusten Infotainment zu rechnen, das auch das große Elektro-SUV iX bekommt. Ein Digital-Tacho und das Zentraldisplay sind dort in einemzusammengefasst. Wahrscheinlich profitiert der 7er auch an anderen Stellen vom Elektro-SUV. So könnte er ebenfallsbeherrschen, der Fahrer darf also die Hände vom Lenkrad nehmen, muss aber auf die Straße schauen.