BMW 840i (E31): Individual, 8er

Das große Coupé mit dem internen Baucode E31 wurde von 1989 bis 1999 gebaut, was bedeutet, dass die ersten Modelle seit 2019 mit H-Kennzeichen unterwegs sind. Zum Marktstart gab es den 8er nur als 850i mit Fünfliter-V12 (M70B50), erst 1993 kam der kleinereauf den Markt. Von dieser Motorisierung, was ihn deutlich seltener als den 850i und 850Ci (erstes Modell) macht, von denen zusammen über 20.000 Stück gebaut wurden.

Sonderanfertigung: Die 17-Zoll-Felgen haben ein poliertes Bett und einen Stern in Wagenfarbe.

, was den 8er noch seltener macht. Zudem ist er erst 2. Hand und seit über 20 Jahren in Familienbesitz. Insgesamt hat das große Coupé rund, was ein paar Gebrauchsspuren erklärt. Laut Inserat soll sich der BMW allerdings in einem gepflegten Zustand befinden. Erst kürzlich wurde eine Inspektion durchgeführt und der TÜV erneuert. Zudem versichert der Händler, dass der 8er unfall- und nachlackierungsfrei ist.