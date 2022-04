Kein Welpenschutz für den brandneuen BMW i4 : Zum Einstand wartet gleich der Verkaufsschlager von Tesla , das Model 3 . Der Ami bereichert schon seit drei Jahren unser Straßenbild, ist dank seines Erfolges bestens bekannt und wirkt schon fast vertraut. Dem BMW kommt ganz klar die Rolle des Herausforderers zu.

Wobei der Bayer kein echter Neuling, sondern nur die elektrifizierte Version des 4er Gran Coupé ist. So mutet der i4 auch etwas konventioneller an, vor allem nach dem Entern der Innenräume.

Zoom Nicht mehr ganz so einfach wie früher: Die Bedienung der Klimaanlage steckt jetzt im Menü – und da kann die Struktur verwirren.



Die ganz neue iDrive-Generation mit großem, gekrümmtem Doppel-Display zieht zwar die Blicke auf sich, während der Rest der Inneneinrichtung wie gewohnt fein gemacht und besonders akkurat verarbeitet ist – wirklich von den Socken haut das aber niemanden.

Radikal reduziertes Cockpit im Tesla

Cockpit einrichten lässt: ein großes Zentral- Display , zwei Scroll-Bälle im Lenkrad, die beiden Lenkstockhebel – das war es. Weitere Knöpfe und Schalter entziehen sich erst mal dem Blick der Insassen. Anders im Model 3 , wo Tesla-Novizen staunen, wie radikal reduziert sich eineinrichten lässt: ein großes Zentral-, zwei Scroll-Bälle im Lenkrad, die beiden Lenkstockhebel – das war es. Weitere Knöpfe und Schalter entziehen sich erst mal dem Blick der Insassen.

Zoom Erstaunlich: Tesla-Neulinge wundern sich, wie sehr man ein Cockpit reduzieren kann. Bis auf die Tempoanzeige ist das gut gemacht.



Das ultramoderne Ambiente verstärkt das Glasdach, das sich, unterbrochen von zwei Holmen, von der Motorhaube bis zum Heck zieht und ohne Markise auskommt. Kein Manko, auch bei starkem Sonneneinfall bleibt der Blick gen Himmel so angenehm wie durch eine gute Ray-Ban. Dazu sorgt die Kuppel für die bessere Rundumsicht und ein angenehmeres Raumgefühl.

Im coupéartigen i4 fällt der Platz über den Köpfen auch leicht knapper aus. Aufgrund der Akkus im Wagenboden hocken die Passagiere aber in beiden Stromern mit angewinkelten Beinen auf der Rückbank. Und unter den Vordersitzen bleibt wenig Platz für die Füße – nicht sehr gemütlich. Gemessen mehr Platz bietet das Model 3 zumindest vorn.

Fahrzeugdaten Modell BMW i4 M50 Tesla Model 3 Performance Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart vorn Abzweigung Abzweigung Leistung vorn Abzweigung Abzweigung Motor Bauart hinten Abzweigung Abzweigung Leistung hinten Abzweigung Abzweigung Drehmoment vorn/hinten/gesamt Abzweigung Abzweigung Spitzenleistung gesamt Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Reichweite (WLTP kombiniert)* Abzweigung Abzweigung Verbrauch (WLTP kombiniert)* Abzweigung Abzweigung Batterieart Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität brutto/netto Abzweigung Abzweigung Ladeleistung AC/DC Abzweigung Abzweigung Ladeanschluss Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Synchronelektromotor 190 kW (258 PS) Synchronelektromotor 230 kW (313 PS) 365/430/795 Nm 400 kW (544 PS) 225 km/h 1-Gang-Getriebe Allradantrieb Scheiben/Scheiben 255/35–285/30 R 20 Y Pirelli P Zero Elect 8,5–10 x 20" 430 km 21,9 kWh/100 km Lithium-Ionen 83,9/80,7 kWh bis zu 11/205 kW hinten rechts (CCS), mechanisch 66 dB(A) 1600/750 kg 75 kg 470–1290 l 4783/1852–2073***/1448 mm 2856 mm 70.800 Euro 77.470 Euro Asynchronelektromotor 158 kW (215 PS) Synchronelektromotor 219 kW (298 PS) 240/420/660 Nm 377 kW (513 PS) 261 km/h 1-Gang-Getriebe Allradantrieb Scheiben/Scheiben 235/35 R 20 Y Pirelli P Zero Elect TO 9 x 20" 547 km 16,5 kWh/100 km Lithium-Ionen 82/ca. 80 kWh bis zu 11/250 kW hinten links (CCS), elektrisch 71 dB(A) –/–** – 561 l (+88 l vorn) 4694/1849–2088***/1443 mm 2875 mm 59.560 Euro**** 59.560 Euro****



Shanghai beherrschen ihr Handwerk, Patzer bei der Verarbeitung entdecken wir nicht. Aufgrund einfacherer Oberflächen, gröberer Spaltmaße und mehr unlackierter Flächen in Ecken und Spalten reicht die Qualität aber nicht an die des Wie die Fahrgestellnummer verrät, wurde unser Tesla in China gefertigt. Keine Angst davor, die Damen und Herren in der Gigafactorybeherrschen ihr Handwerk, Patzer bei der Verarbeitung entdecken wir nicht. Aufgrund einfacherer Oberflächen, gröberer Spaltmaße und mehr unlackierter Flächen in Ecken und Spalten reicht die Qualität aber nicht an die des i4 heran.

Zoom Er kann, wenn er soll: Der BMW i4 nimmt bei Bedarf bis zu 1,6 Tonnen an den Haken – das kann der Tesla nicht.



Mehr Variabilität gibt es bei BMW



Die bessere Variabilität (große Heckklappe, dreifach teilbare Rückbank), die höhere Zuladung (460 zu nur 377 kg) und die Möglichkeit, 1,6 Tonnen an den Haken zu nehmen, sprechen außerdem für den i4. Apropos sprechen: "Hallo, BMW?" Wie gewohnt antwortet die nette digitale Dame. Ein paar Änderungen hält die achte iDrive-Generation aber parat. So hat sich die Klimabedieneinheit in Bits und Bytes aufgelöst. Touch-, Sprach- oder Controller-Eingaben befehligen nun Lüftung und Co.

Das iDrive ist komplizierter geworden



Navigation aktiv, keine Bestätigung notwendig – toll! Dazu verwirrt die Menüansicht mit neuer Kachelstruktur. So unkompliziert und intuitiv wie einst ist die Sache daher nicht mehr. Kann aber alles fix erlernt werden. Außerdem hält die Favoriten-Ansicht das digitale Wirrwarr im Zaum, die Sprachbedienung ist gewohnt gut. Doch das gilt inzwischen auch für das Model 3 . Eingesprochene Anweisungen textet der Rechner zur Bestätigung fast in Echtzeit auf das Display, sodass der Anwender erkennt, dass die Kommunikation klappt. Zur Zielsetzung reicht der Befehl: "Fahr mich nach Musterhausen!" Und nach drei Sekunden ist dieaktiv, keine Bestätigung notwendig – toll!

Messwerte Modell BMW i4 M50 Tesla Model 3 Performance Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50/60/80 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100/120 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130/160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–180/200 km/h Abzweigung Abzweigung Viertelmeile (402,34 m) Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm/aus 200 km/h Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130/160 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (lokal) Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung 1,8/2,1/2,9 s 3,9/5,1 s 5,8/8,4 s 10,7/13,4 s 12,03 s 1,8 s 2,2 s 2275/460 kg 49/51 % 12,5/12,5 m 555 mm 35,8 m 33,6 m/134,9 m 54 dB(A) 62 dB(A) 65/69 dB(A) 23,8 kWh/100 km 33,9 kWh/100 km (+55 %) 37,9 kWh/100 km 0 g/km 250 km 1,7/2,0/2,7 s 3,6/4,8 s 5,5/8,4 s 11,0/14,5 s 11,93 s 1,6 s 2,1 s 1855/377 kg 51/49 % 12,0/12,0 m 560 mm 36,1 m 34,9 m/139,1 m 57 dB(A) 65 dB(A) 69/73 dB(A) 18,2 kWh/100 km 25,8 kWh/100 km (+56 %) 31,5 kWh/100 km 0 g/km 310 km



Selbst für die Spiegel- und Lenkradeinstellung oder das Öffnen des Handschuhfachs gibt es im Tesla keine Knöpfe, auch diese Dinge funktionieren per Sprache und in Verbindung mit den Scroll-Buttons im Lenkrad. Befehle wie "Ich habe Hunger" versteht das Zentralhirn jedoch nicht, der BMW schon.





Noch mehr vermissen wir im Tesla aber Apple CarPlay oder Android Auto . Und einen Tacho hinterm Lenkrad. Speziell nachts kann der Blick auf das dunkle Nichts irritieren. Einziger Tempoanzeiger: ein kleines Feld oben links im Display. Keine gute Lösung. Finden übrigens nicht nur wir, weshalb mehrere Tech-Firmen Nachrüst- Displays anbieten. Wie die beiden Stromer fahren, sehen Sie in der Bildergalerie.