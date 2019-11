D ie derzeitige Basisversion des Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Tesla Model 3 ie derzeitige Basisversion des Tesla Model 3 hört auf den klangvollen Namen "Standard Reichweite Plus". Damit wären wir gleich beim Thema: Reichweite. Kaum ein Stammtischgespräch über Tesla und andere Stromer kommt ohne die kritisch betrachtete Reichweitenfrage aus. Viele vergessen dabei, dass das E-Auto nicht allein an der heimischen Steckdose geladen wird, sondern auch – wie jeder Verbrenner – unterwegs an (Strom-) Tankstellen . Genau dort sollte die mentale Reise im Tesla Model 3 beginnen, welches seit knapp einem Jahr als Mittelklassemodell der US-Marke auch in Deutschland zu haben ist.

Eine Reichweitenangst ist völlig unbegründet

Tesla Model 3 (2019): Crashtest - NCAP - Elektro 5 Sterne für den Model 3 Zur Videoseite Mindestens 400 Kilometer schafft das Model 3 mit ruhigem Fahrstil. Damit ist aber nicht Ihr Reiseradius eingeschränkt, sondern eher die Länge einzelner Non-Stop-Etappen. Wer von Flensburg nach Füssen möchte, gibt sein Ziel ins Navi ein und fährt los. Das System berechnet abhängig vom Fahrstil, welcher Rasthof angesteuert werden sollte, wie lange dort geladen werden muss und berücksichtigt dies auch bei der Ankunftszeit zum Schluss. Dargestellt wird die Routenplanung auf dem narrensicher bedienbaren Riesen-Touchscreen. Wer einen Supercharger verpennt, erreicht in fast allen Fällen auch den nächsten, es gibt schließlich genug. Dort angekommen wird das Ladekabel zum linken Rücklicht geführt, wo sich wie von Zauberhand die Ladeklappe öffnet. Stecker rein, Käffchen trinken, fertig! In 15 Minuten sind in der Regel mindestens zwei Drittel des Akkus wieder voll. Abgerechnet wird automatisch über eine hinterlegte Kreditkartennummer, genau wie bei Bezahl-Apps fürs Smartphone . Die gezapfte Menge nebst Betrag findet sich auf dem Zentralbildschirm. Der gesamte Vorgang vollzieht sich so reibungslos, dass auch längere Touren mit Vollgas genommen werden können – dann muss eben öfter geladen werden. Andernfalls sind die Reichweitenangaben mit 120 bis 130 km/h Reisetempo recht mühelos zu erreichen. Allein extreme Wintertemperaturen nebst Heizungseinsatz schmälern diese um etwa 50 Kilometer.

Bedienung: durchdacht und radikal reduziert

Von Außenspiegel bis Zieleingabe: Die gesamte Bedienung erfolgt über Touchscreen und Regler am Lenkrad. Alles funktioniert einwandfrei. Modelle Standard Reichweite Plus Maximale Reichweite Motor 1 Elektromotor 2 Elektromotoren Getriebe einstufige Übersetzung einstufige Übersetzung kW (PS) bei 1/min 190 (258) / 1 340 (460) / 1 Nm bei 1/min 375 / 1 630 / 1 Höchstgeschwindigkeit 225 233 km/h 0–100 km/h 5,6 s 4,6 s Verbrauch (WLTP) 14,3 kWh Wechselstrom 16 kWh Wechselstrom Reichweite (WLTP) 409 Kilometer 560 Kilometer Abgas CO2 • EU-Norm 0 g/km • keine 0 g/km • keine Grundpreis 43.390 Euro 51.390 Euro Wertung Schon die Basis geht ab wie ein BMW 330i, eigentlich braucht's nicht mehr. Ohne vordere Motoreinheit ist es die leichteste Model-3-Version. Eine gewaltige Beschleunigung ohne Schaltunterbrechung, das sollte man erlebt haben. Warnen Sie Ihre Beifahrer vor, sonst gibt's Nackenschmerzen! Ökotrend-Wertung 2- 3+ Richten wir den Blick weg von der Elektro-Skepsis hin zum Model 3. Der Tesla ist im Ganzen eine nicht allzu unkonventionelle Mittelklasselimousine, im Detail aber gespickt mit hochmodernen Lösungen. Innen gibt es neben Lenkrad, Pedalen und Automatikwählhebel (wie im Mercedes an der Lenksäule) drei Bedienelemente: zwei Daumenräder am Lenkrad und einen Touchscreen. Diese radikal reduzierte Bedienung ist sehr durchdacht. Wer die Außenspiegel einstellen möchte, berührt einfach die Spiegeltaste auf dem Schirm und nutzt die Lenkradwalzen zum Einstellen. Gleiches gilt sogar für die Lenkradeinstellung selbst. Eine weitere überraschend gut funktionierende Vereinfachung ist der Verzicht auf ein klassisches Kombiinstrument. Die linke obere Ecke des Riesenbildschirms ist stets für Tacho und die wichtigsten Kontrollfunktionen reserviert. Daneben zeigt sich während der Fahrt eine schematische Darstellung der aktuellen Straßenführung mit allen anderen Verkehrsteilnehmern in Echtzeit – ein Randprodukt der acht Kameras, die dem Model 3 rein technisch eine Autopilot-Funktion ermöglichen, die in Deutschland aber mangels gesetzlichen Rückhalts (noch) nicht freigeschaltet ist. Der restliche Bildschirm ist groß genug, um Bedienelemente in logischen Fenstern anzuzeigen, ohne dass andere Informationen überlagert würden. Darunter: eine glattflächig verschließbare Mittelkonsole nebst Becherhaltern und Armlehne. Ihre Vorderseite dient als Kennfeld für den Scheckkarten-Schlüssel, der Zugang und Start gewährt, wenn das Smartphone nicht als solcher eingerichtet ist. Diese Funktion konnten wir nicht testen, da Tesla die Schlüsselaccounts nur für echte Fahrzeugbesitzer freischaltet. Unter den Deckeln der Konsole verbergen sich eine Menge Stauraum und die Möglichkeit, das eigene Handykabel wie in einer Docking-Station fest zu verlegen.

Das Glasdach ohne Sonnenrollo beschert Schweißausbrüche