s gibt neue Bilder vom Innenraum des BMW iNext ! Die Fotos der AUTO BILD-Erlkönigfotografen zeigen, dass es dasoffenbar in die Serie schafft. Sehr wahrscheinlich wird das Cockpit so auch in andere künftige BMW-Modelle wandern. BMW reduziert die Zahl der Knöpfe und Schalter im Cockpit weiter, die Bedienung für Radio, Navi und Klima wird künftig übers Infotainment erledigt: Zwei leicht gebogene Bildschirme erzeugen einen zusammenhängenden Widescreen, der Zentraldisplay und Tachoeinheit miteinander verbindet. Insgesamt ähnelt das Infotainment optisch sehr dem MBUX-System von Konkurrent Mercedes . Auch dasder Studie schafft es demnach in die Serie. Derwird durch einen Schalter ersetzt.

Die Bedienung erfolgt über eine Mischung aus Gesten- und Sprachsteuerung sowie per Eyetracking.

In puncto Bedienung soll sich BMWs Elektro-SUV von den Konkurrenten unterscheiden. Bereits im Februar 2019 hatte BMW ein neues Bediensystem vorgestellt, das sich "Natural Interaction" nennt . Es handelt sich um eine: Richtet man während der Fahrt etwa den Blick auf ein Hotel am Straßenrand, zeigt darauf und sagt "Hey BMW, was ist das?", dann bietet das System auf dem Zentraldisplay Infos zum Hotel an. Aus dem Auto heraus lässt sich sogar gleich ein Zimmer buchen. Das gleiche soll auch für die Fahrzeugsteuerung gelten: Mit einem Fingerzeig aufs Schiebedach öffnet es sich.Die Fenster werden weiterhin über Schalter geöffnet, auch das iDrive bleibt erhalten. Die Untermenüs sind so leichter anwählbar.