Dieser Akku könnte dem neuen Elektro-SUV BMW iX richtig Beine machen: Bis zu 1200 (eintausendzweihundert!) Kilometer Reichweite verspricht das US-Start-up Our Next Energy ( ONE ) aus Michigan. Mit dem derzeit größten verfügbaren Akku schafft der iX, der 2021 auf den Markt kam, nach WLTP-Prüfstandard bis zu 630 Kilometer, im Praxis-Test von AUTO BILD wurden immerhin 434 km gemessen. Mit der neuen Technologie würde sich die Reichweite des iX also fast verdreifachen!

So stark hat der ONE-Akku die Reichweite eines Tesla erhöht



Dass die Batterieexperten von Our Next Energy keine heiße Luft verbreiten, zeigt ihr jüngster Streich. Ende 2021 pflanzten sie ihren Akku-Prototyp Gemini 001 einem Tesla Model S ein. Ergebnis: Die Elektro-Limousine damit 752 Meilen weit, bis der Strom alle war. Das sind umgerechnet etwa 1210 km, mehr als doppelt so viel wie mit dem werksseitigen Tesla-Akku.

Anfang des Jahres hatte das Batterie-Start-up ONE bereits mit einem Tesla Model S Aufsehen erregt, der mit dem Gemini-Akku über 1.200 km Reichweite erhielt.





Zugegeben: Um diesen Rekord zu erreichen, fuhren die Batterie-Bauer mit sehr vorsichtigem Gasfuß, das Durchschnittstempo betrug nur 90 km/h. Doch die Meilenfresserei wurde Mitte Dezember 2021 bei winterlichen Temperaturen im eisigen Mittleren Westen der USA durchgeführt, also unter erschwerten Bedingungen . Der Gemini-Akku verfügt über 203,7 Kilowattstunden, beinahe das Doppelte der Tesla-Batterie.

BMW iX (2022): Technische Daten iX xDrive40 iX xDrive50 iX M60 Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Verbrauch nach WLTP Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität netto Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Max. Gesamtgewicht Abzweigung Elektromotor 240 kW (326 PS) 630 Nm Allrad 6,1 s 200 km/h 21,2-19,3 kWh/100 km* 71,0 kWh 394-426 Kilometer* 2440 kg/645 kg 3010 kg Elektromotor 385 kW (523 PS) 765 Nm Allrad 4,6 s 200 km/h 21,4-19,8 kWh/100 km* 105,2 kWh 590-630 Kilometer* 2585 kg/635 kg 3145 kg Elektromotor 455 kW (619 PS) 1015 Nm Allrad 3,8 s 250 km/h 24,5-21,9 kWh/100 km* 105,2 kWh 502-561 Kilometer* 2659 kg/576 kg 3160 kg



Auch im BMW iX hat die größte Batterie mit rund 105 kWh knapp die Hälfte dieser Kapazität. Zum Jahresende wird BMW nun einen Prototypen mit dem Wunderakku von ONE ausstatten und ausgiebig testen. Die Besonderheit von Gemini 001: Der Energiespeicher ist – analog zu "Ich bin zwei Öltanks" - zweigeteilt.

Der der größte Akku, der im BMW iX ab Werk verfügbar ist, leistet 105 kWh. Damit kam der iX50 mit 523 PS im AUTO BILD-Praxistest bis zu 434 km weit.



Für normale Fahrten bis maximal 150 Meilen (also rund 240 km) ist ein Teil der Batterie vorgesehen. Für Langstreckenfahrten bis 1200 km würde ein weiteres, größeres Segment quasi zugeschaltet, das eine andere Zellchemie aufweist. Vorteil der neuen Technologie: Der Reichweiten-Nachteil von E-Autos gegenüber Verbrennern wäre nachhaltig beendet.

Außerdem soll Gemini weit weniger wertvolle Rohstoffe wie Lithium, Grafit, Nickel und Kobalt enthalten – das schont die Umwelt und drückt die Kosten. Über weitere wichtige Aspekte wie Lebensdauer und Ladegeschwindigkeit wurden bisher keine Angaben gemacht.

BMW hat in das Akku-Startup bereits kräftig investiert